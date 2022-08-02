Шоу-біз

Робити музику усюди й з усього! Kalush Orchestra продемонстрували акустичну версію Stefania з підручних інструментів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Серпня 2022, 14:00
Kalush Orchestra продемонстрував акустичну версію Stefania
Фото: Instagram

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