Робити музику усюди й з усього! Kalush Orchestra продемонстрували акустичну версію Stefania з підручних інструментів

Пісня завжди була частиною життя українців. Через музику людям властиво передавати свої почуття: від смутку до радощів, від горя до любові. Цієї весни Україну та Європу об’єднала пісня Stefania. З нею гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022.

Для українців вона стала символом любові до матері, а після пісенного конкурсу набула популярності й серед сотень тисяч людей з інших країн. Литовська учасниця Євробачення Моніка Лю навіть переспівала її з дитячим хором та музикантами-співвітчизниками.

Гурт Kalush Orchestra також вирішив потішити фанатів незвичайною версією Stefania. Учасники гурту продемонстрували акустичну версію пісні, використовуючи як музичні інструменти підручні засоби, наприклад, іграшкову овечку і навіть лисину Саші Таба.

Якщо раптом зникне світло на всій планеті, музика Kalush Orchestra все одно звучатиме по всіх усюдах, — написали музиканти.

Така версія пісні, особливо з овечкою, значно поліпшує настрій.

Гурт Kalush Orchestra активно допомагає українцям та ЗСУ, продемонструвавши це на пісенному конкурсі. Після нього учасники влаштовували благодійні аукціони, де збирали кошти для потреб України. Гурт навіть продав на аукціоні кришталевий мікрофон Євробачення-2022.

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