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Stefania не тільки з сопілкою, а й зі скрипкою! Як Олександр Рибак додав своєї родзинки переможній пісні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Травня 2022, 20:30
Олександр Рибак додав скрипку для пісні Stefania
Фото: Instagram

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