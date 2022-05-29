Stefania не тільки з сопілкою, а й зі скрипкою! Як Олександр Рибак додав своєї родзинки переможній пісні

Норвезький виконавець та переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак додав партію скрипки до переможної пісні українського гурту Kalush Orchestra Stefania.

Цьогорічна пісня від українського гурту надихнула весь світ, учасники Євробачення співали її разом з виконавцями й навіть гурт The Rusmus заспівав українською.

Тож переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак вирішив додати до пісні свою фірмову родзинку — скрипку. Адже саме з піснею Fairytale, в якій головний мотив грала скрипка, співак переміг.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Відео, де він грає на скрипці під пісню Stefania Олександр розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Схоже, шанувальники артиста залишились у захваті від такого каверу на пісню Stefania.

Кавер на пісню Stefania від Олександра Рибака

Наші хлопці з гурту Kalush Orchestra під час фіналу Євробачення голосно заявили про те, що бійцям Азовсталі в Маріуполі потрібна допомога. На цьому вони не зупинилися і разом з Сергієм Притулою виставили на аукціон статуетку Євробачення-2022 та панаму лідера гурту, щоб зібрати кошти для ЗСУ.