Stefania не тільки з сопілкою, а й зі скрипкою! Як Олександр Рибак додав своєї родзинки переможній пісні

Норвезький виконавець та переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак додав партію скрипки до переможної пісні українського гурту Kalush Orchestra Stefania.
Цьогорічна пісня від українського гурту надихнула весь світ, учасники Євробачення співали її разом з виконавцями й навіть гурт The Rusmus заспівав українською.
Тож переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак вирішив додати до пісні свою фірмову родзинку — скрипку. Адже саме з піснею Fairytale, в якій головний мотив грала скрипка, співак переміг.
Відео, де він грає на скрипці під пісню Stefania Олександр розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Схоже, шанувальники артиста залишились у захваті від такого каверу на пісню Stefania.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? ALEXANDER RYBAK ???? (@rybakofficial)
Публикация от ???? ALEXANDER RYBAK ???? (@rybakofficial)
@alexrybakofficial Do you think @KALUSH and I should play together someday????????????? #stefania #fairytale #eurovision2022 #alexanderrybak #violin ♬ Stefania (Kalush Orchestra) – KALUSH
Наші хлопці з гурту Kalush Orchestra під час фіналу Євробачення голосно заявили про те, що бійцям Азовсталі в Маріуполі потрібна допомога. На цьому вони не зупинилися і разом з Сергієм Притулою виставили на аукціон статуетку Євробачення-2022 та панаму лідера гурту, щоб зібрати кошти для ЗСУ.