Делать музыку из всего и всюду! Kalush Orchestra продемонстрировали акустическую версию Stefania из подручных инструментов

Песня всегда была частью жизни украинцев. Посредством музыки людям свойственно передавать свои чувства: печаль и радость, любовь и горе. Этой весной Украину и Европу объединила песня Stefania. С ней группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022.

Для украинцев она стала символом любви к матери, а после песенного конкурса стала популярной и среди сотен тысяч людей из других стран. Литовская участница Евровидения Моника Лю даже перепела ее с детским хором и музыкантами-соотечественниками.

Группа Kalush Orchestra также решила порадовать фанатов необычной версией Stefania. Участники группы продемонстрировали акустическую версию песни, используя в качестве музыкальных инструментов подручные средства, например, игрушечную овечку и даже лысину Саши Таба.

Если вдруг исчез свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру, — написали музыканты.

Такая версия песни, особенно с овечкой, сильно поднимает настроение.

Группа Kalush Orchestra активно помогает украинцам и ВСУ, продемонстрировав это еще на песенном конкурсе. После него участники устраивали благотворительные аукционы, где собирали средства для нужд Украины. Группа даже продала на аукционе хрустальный микрофон Евровидения-2022.

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