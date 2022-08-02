Шоу-биз

Делать музыку из всего и всюду! Kalush Orchestra продемонстрировали акустическую версию Stefania из подручных инструментов

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 августа 2022, 14:00
Kalush Orchestra продемонстрував акустичну версію Stefania
Фото: Instagram

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