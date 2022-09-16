Шоу-биз

Надя Дорофеева — Сенси: певица выпустила первый сольный альбом о пути к будущему

Елена Яковлева, редактор сайта 16 сентября 2022, 20:30
Надя Дорофєєва випустила новий альбом Сенси - слухати онлайн
Фото: Instagram

Больше новостей
Шини
Пора утепляться: как выбрать зимнюю резину и когда ее менять
Надя Дорофеева — Сенси: певица выпустила первый сольный альбом о пути к будущему
Штаты заняли определенную позицию: посол США Бриджит Бринк рассказала о помощи Украине и российских манипуляциях
Елена Головчак
Сменить паспорт, пойти к психологу и возненавидеть свой народ — на что мотивировало россиянку Елену пережитое в Мариуполе
Куди піти в Одесі під час війни: ТОП-5 безпечних місць
Не Приморским бульваром одним! Куда пойти в Одессе во время войны: ТОП-5 мест от нашей редакции
Смотреть больше

Материалы по теме

Надя Дорофеева — Сенси: певица выпустила первый сольный альбом о пути к будущему
Штаты заняли определенную позицию: посол США Бриджит Бринк рассказала о помощи Украине и российских манипуляциях
Елена Головчак
Сменить паспорт, пойти к психологу и возненавидеть свой народ — на что мотивировало россиянку Елену пережитое в Мариуполе
Куди піти в Одесі під час війни: ТОП-5 безпечних місць
Не Приморским бульваром одним! Куда пойти в Одессе во время войны: ТОП-5 мест от нашей редакции
Військові облігації
Военные облигации: что это такое, как купить и чем это поможет Украине

Видео
Надя Дорофеева — Сенси: певица выпустила первый сольный альбом о пути к будущему

Штаты заняли определенную позицию: посол США Бриджит Бринк рассказала о помощи Украине и российских манипуляциях
0:06:51
Масові поховання Ізюм
Массовые захоронения на более чем 400 могил — шокирующие доказательства преступлений россиян в Изюме
Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Беременные заключенные, изуродованные тела и камеры пыток — Тайра дала показания Хельсинкской комиссии о русском плену
Резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС - реакція Зеленського
Важная резолюция МАГАТЭ по поводу ситуации на ЗАЭС — детали и реакция Зеленского
0:03:10
Відбудова у Запоріжжі
Украинцев не сломать! Как в Запорожье отстраивают разрушенные ракетами дома
0:04:02
Державний бюджет 2023: на що підуть кошти
Половину средств направят на армию — на что пойдет госбюджет Украины 2023 года. А что будет с зарплатами?
Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:02:16
Навчання на Запоріжжі
К ядерному шантажу Путина готовы! Как проходят учения по противодействию радиационной угрозе в Запорожье
0:04:08
Анатолій Захаренко — вбивця семи військовослужбовців може вийти на волю
Обвиняемый в убийстве семерых военных может выйти на свободу? Рассказываем о преступлении Анатолия Захаренко
ОДКБ и Путин
Военно-политический блок или величайший блеф Путина? Что такое ОДКБ и на кого на самом деле направлено влияние России
Больше видео
Шини
Читать дальше
Пора утепляться: как выбрать зимнюю резину и когда ее менять
Куди піти в Одесі під час війни: ТОП-5 безпечних місць
Читать дальше
Не Приморским бульваром одним! Куда пойти в Одессе во время войны: ТОП-5 мест от нашей редакции

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь