Надя Дорофеева — Сенси: певица выпустила первый сольный альбом о пути к будущему

За время полномасштабной войны, вероятно, каждый украинец и украинка переосмыслили свою жизнь и увидели в ней новые смыслы.

Певица Надя Дорофеева — не исключение. За эти полгода она, по ее словам, изменилась внутренне. Эта трансформация отобразилась в первом сольном альбоме под названием Сенси. Композиции в нем написаны на украинском языке.

Надя Дорофеева — Сенси

В новый альбом вошло десять песен:

Сенси У твоїй душі Різнокольорова Крапають Шанси Люди як кораблі Ні пуха… Охололо Думи Різнокольорова (PROBASS ∆ HARDI Remix)

Все треки можно найти на платформе YouTube Music.

За эти полгода все изменилось: от музыки и текстов до личного. В этих песнях я переживала опыт прошлого, возвращалась в детство, вспоминала важные моменты и важных для себя людей.

Это нужно, чтобы найти путь к будущему, новые смыслы. Надеюсь, что в этих песнях вы найдете что-нибудь свое, — сказала Дорофеева.

Украинская исполнительница Тина Кароль выпустила песню Вільні. Нескорені. В клипе она предстала в новом для себя амплуа. Слушай трек, посвященный героической борьбе украинского народа с русскими захватчиками.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!