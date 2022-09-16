Надя Дорофєєва — Сенси: співачка випустила перший сольний альбом про шлях до майбутнього

За час повномасштабної війни, мабуть, кожен українець та українка переосмислили своє життя та побачили в ньому нові сенси.
Співачка Надя Дорофєєва — не виключення. За ці півроку вона, за її словами, змінилась внутрішньо. Ця трансформація знайшла себе в першому сольному альбомі під назвою Сенси. Композиції в ньому україномовні.
В новий альбом увійшли десять пісень:
Усі треки можна знайти на платформі YouTube Music.
За ці півроку змінилось все: від музики і текстів до особистого. У цих піснях я переживала досвід минулого, поверталась у дитинство, згадувала важливі моменти та важливих для себе людей.
За ці півроку змінилось все: від музики і текстів до особистого. У цих піснях я переживала досвід минулого, поверталась у дитинство, згадувала важливі моменти та важливих для себе людей.
Це потрібно, щоб знайти шлях до майбутнього, нові сенси. Сподіваюсь, що в цих піснях ви знайдете щось своє, — сказала Дорофєєва.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)
Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)
Українська виконавиця Тіна Кароль випустила пісню Вільні. Нескорені. У кліпі вона постала в новому для себе амплуа. Слухай трек, присвячений героїчній боротьбі українського народу з російськими загарбниками.
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