Надя Дорофєєва — Сенси: співачка випустила перший сольний альбом про шлях до майбутнього

За час повномасштабної війни, мабуть, кожен українець та українка переосмислили своє життя та побачили в ньому нові сенси.

Співачка Надя Дорофєєва — не виключення. За ці півроку вона, за її словами, змінилась внутрішньо. Ця трансформація знайшла себе в першому сольному альбомі під назвою Сенси. Композиції в ньому україномовні.

Надя Дорофєєва — Сенси

В новий альбом увійшли десять пісень:

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Усі треки можна знайти на платформі YouTube Music.

За ці півроку змінилось все: від музики і текстів до особистого. У цих піснях я переживала досвід минулого, поверталась у дитинство, згадувала важливі моменти та важливих для себе людей.

Це потрібно, щоб знайти шлях до майбутнього, нові сенси. Сподіваюсь, що в цих піснях ви знайдете щось своє, — сказала Дорофєєва.

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