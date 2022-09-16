Наш час настав: Тіна Кароль випустила нову пісню Вільні. Нескорені

Народна артистка України Тіна Кароль випустила нову пісню Вільні. Нескорені. У кліпі вона постала в новому амплуа — з іншою зачіскою та в образі total black.

Тіна Кароль — Вільні. Нескорені

Зйомки кліпу проходили у Кварцовому кар’єрі на Харківщині. Він відомий низькими температурами та сипучими пісками. Тож зйомки, певно, були одними з найскладніших.

В описі до кліпу Кароль написала:

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Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги. Ця пісня, як мантра спротиву, нерв нескореності, символ неминучих змін!

Пісня Вільні. Нескорені несе ідею звільнення від нав’язаних стереотипів минулого. Вона показує, якими є українці.

У кліпі також були кадри всюдихода Atlas, на якому можна було пересуватися кар’єром. Він масивний і додає зухвалості до образу Тіни.

Вільні. Нескорені — слухати пісню

Слухай нову пісню Тіни Кароль та дивись кліп тут.

Фото: YouTube

Раніше ми розповідали про українські пісні, які надихають на перемогу.

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