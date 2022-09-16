Наше время пришло: Тина Кароль выпустила новую песню Вільні. Нескорені

Народная артистка Украины Тина Кароль выпустила новую песню Вільні. Нескорені. В клипе она предстала в новом амплуа — с другой прической и в образе total black.

Тина Кароль — Вільні. Нескорені

Съемки клипа проходили в Кварцевом карьере Харьковской области. Он известен низкими температурами и сыпучими песками. Так что съемки, вероятно, были одними из самых сложных.

В описании к клипу Кароль написала:

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Наше время пришло, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы. Эта песня, как мантра сопротивления, нерв непокорности, символ неизбежных перемен!

Песня Вільні. Нескорені поднимает идею освобождения от навязанных стереотипов прошлого. Она показывает, каковы украинцы на самом деле.

В клипе также находились кадры вездехода Atlas, на котором можно было перемещаться по карьеру. Он массивный и придает дерзости к образу Тины.

Вільні. Нескорені — слушать песню

Слушай новую песню Тины Кароль и смотри клип здесь.

Фото: YouTube

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