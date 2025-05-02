НАШЕБАЧЕННЯ 2025: там, где донаты становятся главным хитом, а Pitbull сенсацией

7 мая Киев вновь станет эпицентром музыкальной благотворительности, принимая песенно-донатный конкурс НАШЕБАЧЕННЯ 2025. ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ.

Нынешнее событие, организованное креативной командой Badstreet Boys, обещает стать еще более масштабным и ярким, объединив на одной сцене известных украинских артистов и мировую звезду — харизматичного Pitbull.

Главная цель остается неизменной — сбор средств на неотложные нужды Сил обороны Украины.

Сенсация вечера: Pitbull на НАШЕБАЧЕННЯ

Интрига вокруг секретного гостя длилась до последнего, и имя Pitbull стало настоящей сенсацией.

Артист, известный своими зажигательными хитами, активно готовится к выступлению, экспериментируя с различными сценическими образами.

Его размышления о сочетании кожаных элементов с пляжной культурой Одесской области нулевых уже вызвали оживленное обсуждение среди поклонников.

Я также рассматриваю вариант майки-сетки и джинсовых бриджей, ведь меня вдохновляет пляжная атмосфера Одесской области нулевых, — поделился Pitbull.

Звездный десант украинской сцены

Кроме зажигательного Pitbull, зрителей ждут выступления таких ярких представителей украинской музыкальной сцены, как:

Виталий Козловский

Маша Кондратенко

Positiff

Самобытные Latexfauna

Загадочная Vivienne Mort

Очаровательная Катерина Павленко из Go_A

Мощный проект МУР

Харизматичный Влад Шериф

Искренний Миша Крупин

Оригинальные Brykulets Колоритные Ivan Liulienov&Damnitskyi.

Не обойдется и без любимцев прошлогоднего конкурса — братьев Борисенко.

Организаторы Badstreet Boys намекают и на другие сюрпризы, держа интригу до самого начала шоу.

Уникальный формат: победа за донатами

Особенностью НАШЕБАЧЕННЯ заключается не только в звездном составе участников, но и в формате определения победителя.

Им станет тот артист, чьи выступления наберут наибольшее количество донатов от зрителей во время прямой трансляции.

Все собранные средства будут направлены на поддержку украинских военных.

Главным призом для победителя станет сольный концерт в городе Желтые Воды.

Успех прошлого года и ожидания 2025

Прошлогодний дебют НАШЕБАЧЕННЯ стал настоящим прорывом, собрав более 4,8 миллиона гривен для ВСУ.

В этом году организаторы настроены на еще более впечатляющий результат, обещая зрителям не только качественную музыку, но и неподдельный юмор и неожиданные моменты.

Мы снова собираемся, чтобы петь, удивлять, делать большое шоу из простых вещей, а самое главное — собирать средства для наших ВСУ, — делятся своим вдохновением участники Badstreet Boys.

Прямая трансляция и возможность внести свой вклад

Прямая трансляция НАШЕБАЧЕННЯ 2025. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ состоится 7 мая в 18:00 на YouTube-канале Badstreet Boys и на платформе MEGOGO LIVE.

Каждый зритель сможет не только насладиться выступлениями любимых артистов, но и внести свой вклад в общую победу.

История проекта: творческий ответ и благотворительная миссия

Напомним, что идея проведения такого необычного конкурса возникла у Badstreet Boys после того, как их песня Eurovision Song не прошла национальный отбор на Евровидение 2024.

Уже в 2025 году эта композиция прозвучала на отборе вне конкурса, став своеобразной визитной карточкой проекта.

Badstreet Boys, которые позиционируют себя как донатная музыкальная группа, состоят из известных личностей: певца Dantes, комиков Василия Байдака, Антона Тимошенко, Олега Свища и музыканта Славы Кедра.

Благодаря своим креативным музыкальным клипам-сборам группа уже собрала более 25 миллионов гривен на нужды армии.

Недавнее раскрытие информации о том, что Badstreet Boys являются пародией на культовую Backstreet Boys, добавило проекту еще больше внимания.

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