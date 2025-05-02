НАШЕБАЧЕННЯ 2025: там, де донати стають головним хітом, а Pitbull сенсацією

7 травня Київ знову стане епіцентром музичної благодійності, приймаючи пісенно-донатний конкурс НАШЕБАЧЕННЯ 2025. ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ.

Цьогорічна подія, організована креативною командою Badstreet Boys, обіцяє стати ще масштабнішою та яскравішою, об’єднавши на одній сцені відомих українських артистів та світову зірку — харизматичного Pitbull.

Головна мета залишається незмінною — збір коштів на нагальні потреби Сил оборони України.

Сенсація вечора: Pitbull на НАШЕБАЧЕННІ

Інтрига навколо секретного гостя тривала до останнього, і ім’я Pitbull стало справжньою сенсацією.

Артист, відомий своїми запальними хітами, активно готується до виступу, експериментуючи з різними сценічними образами.

Його роздуми про поєднання шкіряних елементів з пляжною культурою Одещини нульових вже викликали жваве обговорення серед шанувальників.

Я також розглядаю варіант майки-сітки та джинсових бриджів, адже мене надихає пляжна атмосфера Одещини нульових, — поділився Pitbull.

Зірковий десант української сцени

Окрім запального Pitbull, на глядачів чекають виступи таких яскравих представників української музичної сцени, як:

Віталій Козловський

Маша Кондратенко

Positiff

Самобутні Latexfauna

Загадкова Vivienne Mort

Чарівна Катерина Павленко з Go_A

Потужний проект МУР

Харизматичний Влад Шериф

Щирий Міша Крупін

Оригінальні Brykulets

Колоритні Ivan Liulienov&Damnitskyi.

Не обійдеться і без улюбленців минулорічного конкурсу — братів Борисенків.

Організатори Badstreet Boys натякають і на інші сюрпризи, тримаючи інтригу до самого початку шоу.

Унікальний формат: перемога за донатами

Особливістю НАШЕБАЧЕННЯ полягає не лише у зірковому складі учасників, а й у форматі визначення переможця.

Ним стане той артист, чиї виступи наберуть найбільшу кількість донатів від глядачів під час прямої трансляції.

Усі зібрані кошти будуть направлені на підтримку українських військових.

Головним призом для переможця стане сольний концерт у місті Жовті Води.

Успіх минулого року та очікування 2025

Торішній дебют НАШЕБАЧЕННЯ став справжнім проривом, зібравши понад 4,8 мільйона гривень для ЗСУ.

Цього року організатори налаштовані на результат, який вразить ще більше обіцяючи глядачам не лише якісну музику, а й непідробний гумор та несподівані моменти.

Ми знову збираємось разом, щоб співати, дивувати, робити велике шоу з простих речей, а найголовніше — збирати кошти для наших ЗСУ, — діляться своїм натхненням учасники Badstreet Boys.

Пряма трансляція та можливість зробити свій внесок

Пряма трансляція НАШЕБАЧЕННЯ 2025. ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ відбудеться 7 травня о 18:00 на YouTube-каналі Badstreet Boys та на платформі MEGOGO LIVE.

Кожен глядач зможе не лише насолодитися виступами улюблених артистів, а й зробити свій внесок у спільну перемогу.

Історія проекту: творча відповідь та благодійна місія

Нагадаємо, що ідея проведення такого незвичайного конкурсу виникла у Badstreet Boys після того, як їхня пісня Eurovision Song не пройшла національний відбір на Євробачення 2024.

Вже у 2025 році ця композиція прозвучала на відборі поза конкурсом, ставши своєрідною візитівкою проекту.

Badstreet Boys, які позиціонують себе, як донатний музичний гурт, складаються з відомих особистостей: співака Dantes, коміків Василя Байдака, Антона Тимошенка, Олега Свища та музиканта Слави Кедра.

Завдяки своїм креативним музичним кліпам-зборам гурт вже зібрав понад 25 мільйонів гривень на потреби армії.

Нещодавнє розкриття інформації про те, що Badstreet Boys є пародією на культовий Backstreet Boys, додало проекту ще більшої уваги.

Раніше ми розповідали, як творчість та емоційне сприйняття впливають на психологічний стан і фізичне самопочуття людини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.