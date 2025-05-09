НАШЕБАЧЕННЯ вернулось — и снова все пошло не по плану. И именно в этом весь кайф. Здесь нет формата — его просто сломали уровнем безумства и чрезвычайным количеством звезд.

Танцы с хоббихорсами, песни под реслинг, вертолеты, лирика, трэш и много донатов для ВСУ — все вместе, но как-то удивительно в точку.

Песенно-донатный конкурс Нашебачення это про свободные мысли, честные голоса, веселье и особый вайб. Дальше покажем, каким был вечер, после которого еще долго улыбаешься без причины.

Нашебачення 2025

7 мая Киев точно знал, где будет горячо. НАШЕБАЧЕННЯ 2025: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ — песенно-донатное событие от Badstreet Boys, собрало более 1500 зрителей в зале и более 100 тысяч онлайн. Смотрели, слушали, репостили, донатили. Теперь те, кто был, имеет что обсудить, а те, кто нет — может просто посмотреть фотки и почитать как это было.

Шутки Байдака, Козловский и билет в Желтые Воды: отгремело Нашебачення 2 — фоторепортаж / 8 Фотографий

Таких музыкальных и эмоциональных миксов не найдешь больше нигде. Легендарное возвращение Виталия Козловского граничило с выступлением BRYKULETS под настоящую драку реслеров.

Хобихорсеры делили сцену с Машей Кондратенко и Владом Шерифом, знакомыми по Нацотбору. Песочная анимация перетекала в техно, Даня Повар работал вместе с Дядей Жорой, а Dantes — с Кицею Панком. Это был вечер, в котором спокойствие и жанровые границы не предполагались вообще.

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Виталий Козловский появился в своем привычном “довоенном” образе — с длинными волосами и обтягивающей футболке, чем значительно порадовал фанаток. Заявил, что уже совершенно отвык от такого лука. Несмотря на все, певец сорвал шквал аплодисментов, исполнив свой бессмертный хит Пина Колада, но с украинским текстом.

Vivienne Mort перепела Корабли в пруду — Курганов. Просто придала песне совершенно новое звучание. В ее исполнении она стала чрезвычайно изящной и лирической, чем также сорвала немало аплодисментов.

Интересным получился и дуэт Pianoboy и Moisei.

Badstreet Boys выкатили новый хит Guy Richie — еще не успели залить его на платформы, а уже пустили с молотка процент для будущего роялти. Бизнес-план в стиле — сначала фан, потом деньги.

Екатерина Павленко из GO_A вместе с группой Хамерман уничтожает вирусы исполнила рок-версию легендарной Dancing Lasha Tumbai — и получила, пожалуй, самый эпичный билет в своей карьере — гигантский проездной в Желтые Воды стал символической наградой за номер.

Василий Байдак разогревал зал так, как он умеет: остроумно и весело, с импровизациями, бешеными разгонами и шутками на любой вкус, поэтому донаты сыпались без остановки. Его энергия подняла волну, которую уже было не остановить.

В результате только за один вечер Нашебачення собрало более 5 миллионов гривен на ВСУ.

К слову, на аукционе разыграли трусы Виталия Козловского и цветок Влада Шерифа, украшавший его образ на нацотборе.

Ребята из Badstreet Boys, организаторы этого безумства, делятся:

— Мы обожаем приколы, креативить, донатить и братьев Борисенко. Поэтому возникновение НАШЕБАЧЕННЯ было вопросом времени. Мы создали пространство, где можно помогать в фановый и одновременно действенный способ, где через юмор и музыку и невероятные форматы мы идем к важной цели.

Знаменитый украинский фестиваль Atlas также будет собирать средства на ВСУ. До его проведения остается еще некоторое время. Рассказываем — где и когда будет проходить самое масштабное музыкальное событие Atlas Weekend 2025.

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