НАШЕБАЧЕННЯ повернулося — і знову все пішло не за планом. І саме в цьому весь кайф. Тут немає формату, його просто зламали рівнем шаленства і надзвичайною кількістю зірок.

Танці з хобіхорсами, пісні під реслінг, гелікоптери, лірика, треш і багато донатів для ЗСУ — усе разом, але якось дивовижно в точку.

Пісенно-донатний конкурс Нашебачення — це про вільні думки, чесні голоси, веселощі й особливий вайб. Далі покажемо, яким був вечір, після якого ще довго усміхаєшся без причини.

Нашебачення 2025

7 травня Київ точно знав, де буде гаряче. НАШЕБАЧЕННЯ 2025: ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ — пісенно-донатна подія від Badstreet Boys — зібрала понад 1500 глядачів у залі й понад 100 тисяч онлайн. Дивилися, слухали, репостили, донатили. Тепер ті, хто там був, мають що обговорити, а хто ні — може просто подивитися фотки й почитати як це було.

Жарти Байдака, Козловський і квиток у Жовті Води: відгриміло Нашебачення 2 — фоторепортаж / 8 Фотографій

Таких музичних і емоційних міксів не знайдеш більше ніде. Легендарне повернення Віталія Козловського межувало з виступом BRYKULETS під справжню бійку реслерів.

Хобіхорсери ділили сцену з Машею Кондратенко і Владом Шерифом, знайомими з Нацвідбору. Пісочна анімація перетікала у техно, Даня Повар працював разом з Дядею Жорою, а Dantes — з Кицею Панком. Це був вечір, у якому спокій і жанрові межі не передбачалися взагалі.

Віталій Козловський зʼявився у своєму звичному “довоєнному” образі — з довгим волоссям та обтислій футболці, чим значно потішив фанаток. Заявив, що вже абсолютно відвик від такого луку. Попри все співак зірвав шквал аплодисментів, виконавши свій невмирущий хіт Піна Колада, але з україномовним текстом.

Vivienne Mort переспівала Кораблі в ставку Курганів. Просто надала пісні абсолютно нового звучання. У її виконанні вона стала надзвичайно витонченою та ліричною, чим також зірвала чимало аплодисментів.

Цікавим вийшов й дует Pianoboy і Moisei.

Badstreet Boys викотили новий хіт Guy Richie — ще не встигли залити його на платформи, а вже пустили з молотка відсоток для майбутнього роялті. Бізнес-план у стилі — спочатку фан, потім гроші.

Катерина Павленко з GO_A разом із гуртом Хамерман знищує віруси виконала рок-версію легендарної Dancing Lasha Tumbai — і отримала, мабуть, найепічніший квиток у своїй кар’єрі. Символічною відзнакою за номер став гігантський проїзний у Жовті Води.

Василь Байдак розігрівав зал так, як він уміє: дотепно та весело, з імпровізаціями, шаленими розгонами й жартами на кожен смак, тож донати сипались без зупину. Його енергія підняла хвилю, яку вже було не зупинити.

У результаті лише за один вечір Нашебачення зібрало понад 5 мільйонів гривень на ЗСУ.

До слова, на аукціоні розіграли труси Віталія Козловського та квітку Влада Шерифа, яка прикрашала його образ на нацвідборі.

Хлопці з Badstreet Boys, організатори цього шаленства, діляться:

— Ми обожнюємо приколи, креативити, донатити і братів Борисенків. Тому виникнення НАШЕБАЧЕННЯ було питанням часу. Ми створили простір, де можна допомагати у фановий і водночас дієвий спосіб, де через гумор і музику та найнеймовірніші формати ми йдемо до важливої мети.

Знаменитий український фестиваль Atlas також збиратиме кошти на ЗСУ. До його проведення залишається ще деякий час. Розказуємо — де і коли проходитиме наймасштабніша музична подія Atlas Weekend 2025.

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