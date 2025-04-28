Шоу-биз

Ты просто космос! Во львовской опере появилась своя планета Солярис

Мария Бондар, редактор сайта 28 апреля 2025, 14:45
Балет Солярис, Львов
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