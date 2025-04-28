Что делать, если хочешь перенести зрителей на другую планету, не выходя за стены театра? Ответ нашли украинские специалисты — и воплотили его во Львове.

К премьере балета Солярис по мотивам романа Станислава Лема сцену Львовской национальной оперы превратили в настоящее космическое пространство. И помогла в этом команда Starlight Scenery.

Балет Солярис во Львовской национальной опере

Декорации были созданы в соответствии со сценографическим замыслом Светланы Рейниш — сценографа и художницы костюмов спектакля.

Центральным элементом сценического решения стали двухэтажные конструкции, которые имеют систему скрытой подсветки и позволяют трансформировать пространство сцены в соответствии с драматургией спектакля.

Также в проекте использовали мобильные конструкции и сменные панели, которые обеспечили гибкость и минималистичную эстетику сценографии.

Директор Starlight Scenery Филипп Нирод, отметил:

— Для нас это первое сотрудничество с Львовской национальной оперой, и мы искренне благодарны руководству театра, в частности Василию Вовкуну — генеральному директору-художественному руководителю Львовской национальной оперы, за доверие. Гордимся, что присоединились к такому значимому культурному проекту.

Реализация сценографии была для нас интересной инженерной и художественной задачей. Важно было сохранить авторский замысел и одновременно обеспечить функциональность и эстетику конструкций.

Ты просто космос! Во львовской опере появилась своя планета Солярис / 4 Фотографии

В компании рассказывают, что работать над созданием пространства для такого балета было настоящим вызовом и вдохновением одновременно. Ведь нужно было не просто оформить сцену, а создать среду, которая помогает зрителям полностью погрузиться в мир Соляриса — мир, где реальность стирается, а эмоции и образы рождаются буквально на глазах.

Увидеть эту космическую историю собственными глазами можно будет 9 мая на сцене Львовской национальной оперы.

Даже в это сложное время театры продолжают удивлять и привлекать зрителей к незабываемым постановкам. Читай дальше список спектаклей, которые получили огромный резонанс среди украинской публики. Рассказываем о феномене театральных постановок: Конотопська відьма, Макбет и Кабаре.

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