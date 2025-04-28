Що робити, якщо хочеш перенести глядачів на іншу планету, не виходячи зі стін театру? Відповідь знайшли українські фахівці — і втілили її у Львові.

До прем’єри балету Соляріс за мотивами роману Станіслава Лема сцену Львівської національної опери перетворили на справжній космічний простір. І допомогла в цьому команда Starlight Scenery.

Балет Соляріс у Львівській національній опері

Декорації були створені відповідно до сценографічного задуму Світлани Рейніш — сценографки та художниці костюмів вистави.

Центральним елементом сценічного рішення стали двоповерхові конструкції, які мають систему прихованого підсвічування та дозволяють трансформувати простір сцени відповідно до драматургії вистави.

Також у проекті використали мобільні конструкції та змінні панелі, що забезпечили гнучкість і мінімалістичну естетику сценографії.

Директор Starlight Scenery Пилип Нірод, зазначив:

— Для нас це перша співпраця з Львівською національною оперою, і ми щиро вдячні керівництву театру, зокрема Василю Вовкуну — генеральному директору-художньому керівнику Львівської національної опери, за довіру. Пишаємося, що долучилися до такого значущого культурного проекту.

Реалізація сценографії була для нас цікавою інженерною та мистецькою задачею. Важливо було зберегти авторський задум і водночас забезпечити функціональність та естетику конструкцій.

Ти просто космос! У львівській опері зʼявилася своя планета Соляріс / 4 Фотографії

У компанії розповідають, що працювати над створенням простору для такого балету було справжнім викликом і натхненням водночас. Адже потрібно було не просто оформити сцену, а створити середовище, яке допомагає глядачам повністю зануритися у світ Соляріса — світ, де реальність стирається, а емоції й образи народжуються буквально на очах.

Побачити цю космічну історію на власні очі можна буде 9 травня на сцені Львівської національної опери.

Навіть у цей складний час театри продовжують дивувати та залучати глядачів до незабутніх постановок. Читай далі список вистав, які здобули величезний резонанс серед української публіки. Розповідаємо про феномен театральних постановок: Конотопська відьма, Макбет та Кабаре.

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