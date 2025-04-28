Шоу-біз

Ти просто космос! У львівській опері зʼявилася своя планета Соляріс

Марія Бондар, редакторка сайту 28 Квітня 2025, 14:45
Балет Соляріс, Львів
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