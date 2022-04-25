Шоу-биз

“Спойте песню для моего любимого, которого не стало…” Вакарчук посвятил песню погибшим украинцам

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 25 апреля 2022, 16:00
Благотворительный концерт Океан Эльзы
Фото: Instagram

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