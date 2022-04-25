“Спойте песню для моего любимого, которого не стало…” Вакарчук посвятил песню погибшим украинцам

В праздник Пасхи, 24 апреля, состоялся благотворительный концерт группы Океан Эльзы под красноречивым названием І все буде добре. Организовали выступление в киевском метро, а деньги, полученные во время концерта планируют потратить на закупку медикаментов и медицинского оборудования в больницы, где оказывают помощь раненым в результате российского вторжения детям.

Фронтмен группы Святослав Вакарчук прямо на концерте не сдержал эмоций, когда очередь дошла до одной из любимых песен украинцев.

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Мы всегда исполняем ее в конце выступления, и наши поклонники уже привыкли к такому традиционному завершению концертов, — начал Святослав Вакарчук.

— Недавно в одном из городов востока ко мне подошла женщина. Она крепко меня обняла и дрожащим голосом попросила спеть для нее песню Обійми. Это была любимая песня ее погибшего мужа.

Сегодня я хочу посвятить эту песню всем тем, кому в ином мире хочется нашей общей победы.

Вакарчук добавил, что цена, которую сейчас платит Украина за свою независимость, чрезвычайно высокая и страшная. И эти потери никогда не будут оправданы.

— Но мы должны достичь этой цели ради тех, кто не дождался наших объятий сегодня.

Посмотреть полную запись благотворительного концерта группы Океан Эльзы можно на сайте Вікна.