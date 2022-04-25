“Заспівайте пісню для мого коханого, якого не стало…” Вакарчук присвятив пісню загиблим українцям

У свято Великодня, 24 квітня, відбувся благодійний концерт гуру Океан Ельзи під промовистою назвою І все буде добре. Захід був організований у київському метро задля збору коштів для закупівлі медикаментів та медичного обладнання в лікарні, де надають допомогу пораненим внаслідок російського вторгнення дітям.

Фронтмен гурту Святослав Вакарчук просто на концерті не стримав емоцій, коли черга дійшла до однієї з улюблених пісень українців.

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Ми завжди виконуємо її в кінці виступу, і наші шанувальники уже звикли до такого традиційного закінчення концертів, — розпочав Святослав Вакарчук.

— Нещодавно в одному з міст сходу до мене підійшла жінка. Вона міцно мене обійняла і тремтячим голосом попросила заспівати для неї пісню Обійми. Це була улюблена пісня її чоловіка, який загинув.

Сьогодні я хочу присвятити цю пісню всім тим, кому на тому світі бажається нашої спільної перемоги.

Вакарчук додав, що ціна, яку нині платить Україна за свою незалежність, надзвичайно велика і страшна.

— Вони ніколи не будуть виправданими. Але ми повинні досягти цієї мети заради тих, хто не дочекався наших обіймів сьогодні.

Подивитися запис благодійного концерту гурту Океан Ельзи можна на сайті Вікна.