“Заспівайте пісню для мого коханого, якого не стало…” Вакарчук присвятив пісню загиблим українцям

У свято Великодня, 24 квітня, відбувся благодійний концерт гуру Океан Ельзи під промовистою назвою І все буде добре. Захід був організований у київському метро задля збору коштів для закупівлі медикаментів та медичного обладнання в лікарні, де надають допомогу пораненим внаслідок російського вторгнення дітям.
Фронтмен гурту Святослав Вакарчук просто на концерті не стримав емоцій, коли черга дійшла до однієї з улюблених пісень українців.
Ми завжди виконуємо її в кінці виступу, і наші шанувальники уже звикли до такого традиційного закінчення концертів, — розпочав Святослав Вакарчук.
Ми завжди виконуємо її в кінці виступу, і наші шанувальники уже звикли до такого традиційного закінчення концертів, — розпочав Святослав Вакарчук.
— Нещодавно в одному з міст сходу до мене підійшла жінка. Вона міцно мене обійняла і тремтячим голосом попросила заспівати для неї пісню Обійми. Це була улюблена пісня її чоловіка, який загинув.
Сьогодні я хочу присвятити цю пісню всім тим, кому на тому світі бажається нашої спільної перемоги.
Сьогодні я хочу присвятити цю пісню всім тим, кому на тому світі бажається нашої спільної перемоги.
Вакарчук додав, що ціна, яку нині платить Україна за свою незалежність, надзвичайно велика і страшна.
— Вони ніколи не будуть виправданими. Але ми повинні досягти цієї мети заради тих, хто не дочекався наших обіймів сьогодні.
Подивитися запис благодійного концерту гурту Океан Ельзи можна на сайті Вікна.