Шоу-біз

“Заспівайте пісню для мого коханого, якого не стало…” Вакарчук присвятив пісню загиблим українцям

Вікторія Мельник, практикантка сайту 25 Квітня 2022, 16:00
Благодійний концерт Океан Ельзи
Фото: Instagram

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