І все буде добре! Океан Ельзи дає благодійний концерт на Великдень — дивись онлайн виступ Вакарчука

24 квітня, у неділю, у телемарафоні Єдині новини відбудеться трансляція благодійного концерту Океан Ельзи, який гурт влаштовує на станції метро Золоті ворота. Концерт має символічну назву І все буде добре. І в це вірить кожен з нас.

Саме метро Києва стало прихистком для тисяч жителів міста під час обстрілів та бомбардувань столиці України.

Тож на одній з найкрасивіших станцій метро не лише України, а й світу, український гурт виконає пісні, які стали ще одним джерелом надії та саундтреками життя мільйонів українців.

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Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, що на свято Великодня вони з командою готують повноцінний концерт на станції метро Золоті Ворота. Каже: це місце уже стало символічним.

Золоті ворота — це символ, з якого починалася Київська Русь та вся наша українська суть.

Сама програма, каже Святослав, складатиметься із відповідних реаліям пісень: суміш війни із Великоднем.

Відомі українці постійно розповідають історію цієї страшної війни з російськими окупантами у своїх піснях.

Соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук від початку наступу Росії став до лав тероборони.

Він вже відвідав Харків, Запоріжжя, Хмельницький, Одесу, Чернігів, Луганськ, Краматорськ та звільнені міста Київщини, адже його місія — надихати військових і медиків у важливих точках, де це потрібно.

До речі, раніше ми розповідали, як Святослав Вакарчук звернувся до “опозиції” та “лібералів” Росії.