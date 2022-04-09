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Чи є хороші росіяни — нам байдуже. Вакарчук звернувся до “опозиції” та “лібералів” Росії

Вікторія Мельник, практикантка сайту 09 Квітня 2022, 14:30
Святослав Вакарчук звернувся до опозиції Росії
Фото: Facebook ДСНС України, Facebook

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