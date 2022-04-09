Чи є хороші росіяни — нам байдуже. Вакарчук звернувся до “опозиції” та “лібералів” Росії

Лідер гурту Океан Ельзи та український громадський діяч Святослав Вакарчук звернувся до російської “опозиції” та “ліберальних журналістів”. Відеозвернення у соціальних мережах Вакарчука з’явилося 8 квітня після обстрілу вокзалу в Краматорську.

За його словами, всі ці “опозиціонери”, які виїхали з Росії, засипають його пропозиціями вийти з ними в ефір та відповісти на їхні запитання.

А що сказати?

— Я не дуже розумів, про що говорити після Бородянки, Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі й Ірпеня. Але сьогодні, після обстрілу Краматорська російськими ракетами чотирьох тисяч людей, які намагалися з дітьми евакуюватися туди, де немає вбивчого руского міра — у мене з’явилося, що сказати.

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Ви — частина російського народу. І це ви, російський народе, виростили і вигодували цих покидьків, які вбивають наших людей, ґвалтують, мародерять, нищать наші будинки.

У промові Святослав Вакарчук наголошує: саме ця, так звана опозиція Росії, привела до влади тих людей, які зараз віддають накази нищити Україну. Саме їхнє мовчання стало причиною всіх теперішніх бід і воєн.

— Коли до влади прийшов Путін — ви мовчали; коли Росія вдерлася в Грузію — ви теж мовчали.

Коли Росія нагло відібрала, вкрала у нас Крим — багато з вас навіть пишались цим подумки, а багато говорили вголос — “Крим повернувся до рідної гавані”.

А раніше — могли?

Вісім років тому росіяни промовчали та проковтнули події на Донбасі. Вони не вийшли протестувати на площі, не сказали навіть й слова. А раніше — могли, каже Вакарчук.

У 1991 році мільйон людей вийшло в Москві на площі, щоб скинути імперію зла. Але це було раніше. Зараз же — тільки пости у Facebook і співчуття телефоном. Нам не потрібні такі співчуття.

Чи є хороші росіяни?

Нам не потрібні співчуття росіян у будь-яких своїх проявах. Бо тепер згадки про них можна підсумовувати однією фразою: чи є хороші росіяни — мені байдуже.

Доки вся ця “опозиція” сидить за кордоном, в готельних апартаментах чи своїх будинках і розводить демагогію про загадковість “руской души” та про їхні поламані долі — в Україні гинуть люди, які просто народилися українцями.

— Долі поламані не у вас, а в тих, хто лежить сьогодні в Бучі, Бородянці мертвим та зі зв’язаними руками. Життя поламане в тих, хто намагався поїхати з вокзалу в Краматорську, а сьогодні був вбитий російськими ракетами. Життя поламане в українських біженців, яким немає за що і немає де жити далі.

Життя насправді зламане в тих, кого ви так багато років заспокоювали і називали своїми братами.

У відео Вакарчук вкотре виголошує той український постулат, який пам’ятатимуть ще десятки наших поколінь у майбутньому: ми ніколи не будемо відділяти тих, хто вбивав; тих хто віддавав накази і тих, хто постійно мовчав.

Ми ніколи не забудемо тих, хто здійснив страшний злочин проти України та її народу. Проти наших дітей, котрі пережили найгірше, що тільки могло бути з дитиною.

Про вже відомі випадки сексуального насилля рашистів над дітьми та про розслідування цих злочинів читай у матеріалі за посиланням. Ніколи не пробачимо!