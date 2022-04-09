Есть ли хорошие русские – нам безразлично. Вакарчук обратился к “оппозиции” и “либералам” России

Лидер группы Океан Эльзы и украинский общественный деятель Святослав Вакарчук обратился к российской “оппозиции” и “либеральным журналистам”. Видеообращение в социальных сетях Вакарчука появилось 8 апреля после обстрела вокзала в Краматорске.

По его словам, все выехавшие из России оппозиционеры засыпают его предложениями выйти с ними в эфир и ответить на их вопросы.

А что говорить?

— Я не очень понимал, о чем говорить после Бородянки, Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи и Ирпеня. Но сегодня, после обстрела Краматорска российскими ракетами четырех тысяч человек, которые пытались с детьми эвакуироваться туда, где нет убийственного русского мера — у меня появилось, что сказать.

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Вы – часть российского народа. И это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих подонков, которые убивают наших людей, насилуют, мародерят, уничтожают наши дома.

В речи Святослав Вакарчук отмечает: именно эта, так называемая оппозиция России, привела к власти тех людей, которые сейчас отдают приказы уничтожать Украину. Именно их молчание стало причиной всех нынешних бед и войн.

— Когда к власти пришел Путин, вы молчали; когда Россия ворвалась в Грузию – вы тоже молчали.

Когда Россия нагло забрала, украла у нас Крым— многие из вас даже гордились этим мысленно, а многие говорили вслух — “Крым вернулся в родную гавань”.

А раньше могли?

Восемь лет назад россияне промолчали и проглотили события на Донбассе. Они не пошли протестовать на свои площади, не сказали даже ни слова. А раньше — могли, говорит Вакарчук.

В 1991 году миллион человек вышел в Москве на площади, чтобы свергнуть империю зла. Но это было раньше. Сейчас же только посты в Facebook и соболезнования по телефону.

А есть ли хорошие русские?

Нам не нужны такие соболезнования. Нам не нужны соболезнования россиян в целом, в каких-либо своих проявлениях. Поскольку теперь упоминания о них можно суммировать одной фразой: есть ли хорошие русские — мне все равно.

Пока вся эта “оппозиция” сидит за границей, в гостиничных апартаментах или своих домах и разводит демагогию о загадочности русской души и об их поломанных судьбах — в Украине погибают люди, которые просто родились украинцами.

— Судьбы поломаны не у вас, а у тех, кто лежит сегодня в Буче, Бородянке мертвым и со связанными руками. Жизнь поломана у тех, кто пытался уехать с вокзала в Краматорске, а сегодня был убит российскими ракетами. Жизнь поломана у украинских беженцев, которым не за что и негде жить дальше.

Жизнь на самом деле сломана у тех, кого вы так много лет успокаивали и называли своими братьями.

В видео Вакарчук еще раз провозглашает украинский постулат, который будут помнить еще десятки наших поколений в будущем: мы никогда не будем отделять тех, кто убивал; тех, кто отдавал приказы и постоянно молчал.

Мы никогда не забудем тех, кто совершил страшное преступление против Украины и ее народа, и тех, кто молчал все эти годы.

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