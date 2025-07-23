Легенда рок-музыки: Оззи Осборн и его культовые песни

Мир музыки понес тяжелую утрату — 22 июля 2025 года на 77-м году жизни умер Оззи Осборн — культовый британский рок-музыкант, фронтмен легендарной группы Black Sabbath и одна из самых известных фигур в мире хеви-метала.

О смерти Осборна первыми сообщили британские медиа, в частности Sky News. Позже информацию подтвердила его семья в официальном заявлении.

— С глубокой скорбью, которую невозможно выразить словами, мы сообщаем о смерти нашего любимого Оззи. Его последние часы были наполнены любовью и покоем, — говорится в заявлении.

Символ эпохи хеви-метала

Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском Бирмингеме. Его жизнь, как и музыка, была бурной и страстной. После тяжелого детства, нищеты и проблем с законом Осборн нашёл себя в музыке, которая впоследствии сделала его иконой жанра.

Вместе с Тони Айомми, Биллом Уордом и Гизером Батлером он создал Black Sabbath — группу, положившую начало новой эре тяжёлого рока.

В 1979 году Осборн начал сольную карьеру, которая оказалась не менее успешной. Альбомы Blizzard of Ozz, Diary of a Madman и другие стали классикой, а его сценическое поведение — предметом споров и восхищения.

Один из самых известных моментов его карьеры — случай, когда он откусил голову живой летучей мыши во время концерта — стал символом рок-эпатажа.

Борьба за жизнь

Последние годы жизни были для музыканта трудными. Осборн боролся с болезнью Паркинсона, диагностированной еще в 2020 году. Кроме того, ему пришлось перенести несколько серьёзных операций на позвоночнике — в том числе из-за осложнений после падения в 2019 году.

Этот инцидент вызвал смещение металлических конструкций, установленных в его теле после аварии на квадроцикле в 2003 году.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Оззи оставался активным и стремился выйти на сцену хотя бы еще один раз.

И ему это удалось — несколько недель назад он провёл прощальный концерт на стадионе Villa Park, собравший десятки тысяч поклонников.

— Если я упаду замертво после последнего шоу, это будет смерть счастливого человека. Спасибо вам за все! — говорил покойный Оззи своим фанатам.

Музыкальное наследие

За свою карьеру Оззи дважды вошел в зал славы рок-н-ролла — с Black Sabbath и как сольный артист.

Его творчество повлияло на поколения музыкантов, а голос и харизма навсегда останутся узнаваемыми. Осборн также получил ряд престижных наград, включая Grammy, Ivor Novello Award, NME Godlike Genius и Classic Rock Living Legend.

Помимо музыки, Оззи стал звездой телевидения, в частности благодаря реалити-шоу The Osbournes, которое показывало повседневную жизнь его семьи и получило мировую популярность.

Музыкант поддерживал Украину

В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Осборн и его жена Шэрон выразили поддержку украинцам. Они предложили приют в своем доме для нескольких семей беженцев и не раз призывали мировое сообщество к действиям.

— То, что мы видим, разрывает сердце. Мы не можем оставаться в стороне, — говорила жена музыканта.

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