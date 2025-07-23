Легенда рок-музики: Оззі Осборн та його культові пісні

Світ музики зазнав важкої втрати — 22 липня 2025 року на 77-му році життя помер Оззі Осборн — культовий британський рок-музикант, фронтмен легендарного гурту Black Sabbath і одна з найвідоміших постатей у світі хеві-металу.

Про смерть Осборна першими повідомили британські медіа, зокрема Sky News. Пізніше інформацію підтвердила його родина в офіційній заяві.

— З глибоким сумом, який не передати словами, ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого Оззі. Його останні години були наповнені любов’ю та спокоєм, — йдеться у заві

Символ епохи хеві-металу

Оззі Осборн народився 3 грудня 1948 року в англійському Бірмінгемі. Його життя, як і музика, було буремним і пристрасним. Після складного дитинства, злиднів і проблем із законом, Осборн знайшов себе в музиці, що згодом зробила його іконою жанру.

Разом із Тоні Айоммі, Біллом Вордом і Гізером Батлером він створив Black Sabbath — гурт, який започаткував нову епоху важкого року.

У 1979 році Осборн почав сольну кар’єру, яка виявилася успішною. Альбоми Blizzard of Ozz, Diary of a Madman та інші стали класикою, а його сценічна поведінка — предметом дискусій та захоплення.

Один із найвідоміших моментів його кар’єри — випадок, коли він відкусив голову живому кажану під час концерту, — став одним із символів рок-епатажу.

Боротьба за життя

Останні роки життя були для музиканта важкими. Осборн боровся з хворобою Паркінсона, діагностованою ще у 2020 році. Крім того, йому довелося перенести кілька серйозних операцій на хребті, зокрема через ускладнення після падіння у 2019-му.

Цей інцидент спричинив зміщення металевих конструкцій, встановлених у його тілі після ДТП на квадроциклі ще у 2003 році.

Попри проблеми зі здоров’ям, Оззі залишався активним і прагнув вийти на сцену ще хоча б один раз. І йому це вдалося — декілька тижнів тому він провів прощальний виступ на стадіоні Villa Park, який зібрав десятки тисяч прихильників.

Якщо я впаду мертвим після останнього шоу, то це буде смерть щасливої людини. Дякую вам за все! — казав покійний Оззі своїм фанатам.

Музичний спадок

За свою кар’єру Оззі двічі потрапив до зали слави рок-н-ролу — з Black Sabbath і як сольний артист.

Його творчість вплинула на покоління музикантів, а голос і харизма назавжди залишаться впізнаваними. Осборн також отримав низку престижних нагород, зокрема Grammy, Ivor Novello Award, NME Godlike Genius та Classic Rock Living Legend.

Окрім музики, Оззі став зіркою телебачення, зокрема завдяки реаліті-шоу The Osbournes, яке демонструвало буденне життя його родини й здобуло світову популярність.

Музикант підтримував Україну

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Осборн та його дружина Шерон висловили підтримку українцям. Вони запропонували прихисток у своєму будинку для кількох сімей біженців і неодноразово закликали світову спільноту до дій.

— Те, що ми бачили, розриває серце. Ми не можемо залишатися осторонь, — говорила дружина музиканта.

За останній час світ сколихнуло багато новин про смерть відомих людей. Раніше ми розповідали, як померла зірка серіалу Всі жінки відьми Джуліан Мак-Магон.

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