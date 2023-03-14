Праздники

Известие, которое изменило жизнь мира! Благовещение 2023: дата и традиции

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 марта 2023, 15:15
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: дата, історія та традиції
Фото: Pexels

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