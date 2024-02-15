Что подарить подруге на 30 лет – когда ваша дружба на уровне телепатии

30 лет — отличный возраст. Человек еще молод, энергичен, целеустремлен. Он знает, чего хочет, уже немного познал мудрость жизни и ценит ее. Умеет дружить и сопереживать. И если это и еще подруга детства, у вас связь уже на телепатическом уровне, ведь вас связывают годы дружбы.

День рождения подруги — повод показать ей свое уважение, понимание, повод дать понять, что вы цените вашу дружбу превыше всего. Выбор подарка для поздравления достаточно непрост. Рассказываем о лучших идеях подарка подруге на 30-летие — в нашем материале.

Выбор подарка подруге

История из личного опыта. Всегда удивлялась, как близкая подруга настолько угадывает мои потребности. Каждый ее подарок на праздник, день рождения, именины или просто под хорошее настроение, был, что называется, в “яблочко”.

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Я была поражена, как можно так угадывать! Казалось, я еще не успела подумать, как с улыбкой дарилось то, что мне было очень нужно. Это могли быть мягкие домашние тапочки, тушь, уже заканчивающаяся помада, сертификат на белье, чашка для чая, которая потом становилась любимой, билет на выставку, павербанк — все было “в тему”.

Как потом оказалось в процессе разговоров, это была обычная наблюдательность. В течение длительного времени подруга присматривалась к моим вещам, запоминала мои фразы по типу “тушь заканчивается”, “как бы я хотела пойти на этот фильм”, “разбила свою любимую чашку”, “я так выгорела эмоционально — хотелось бы пойти, развеяться”, “миксер сгорел”, “мне нравится этот поэт”, “люблю эти духи”, “хотела бы в свою коллекцию приобрести еще белую орхидею” и т.д. А для нее это были готовые идеи для презентов. Вдобавок, она могла и себе записать, чтобы не забыть.

Наблюдательность в дружбе помогает в выборе подарков — однозначно.

Есть еще другие шаги для выбора подарка:

Определись с суммой, которую ты можешь потратить на подарок. Спросить у подруги о ее желании. Обрати внимание на ее хобби и увлечения. Сформируй список первоочередных интересных и уместных идей.

Что подарить подруге на 30 лет

Подруга, которая является эстеткой, обрадуется билету в театр, на выставку, концерт любимого исполнителя, фильм, а также книге, о которой мечтала. Также ее порадует сертификат на разные мастер-классы: визажа, кулинарии, рисование картин, танца, гончарного искусства.

Можно подарить автопортрет, нарисованный по фото в исполнении профессионала-художника.

Отличным подарком будут разнообразные сертификаты на товары: одежда, косметика, белье, ювелирные изделия, посуда, текстиль.

Хороший вариант — сертификаты на услуги косметические, массажные, в SPA-салон.

Если подруга активна и любит путешествия, можно презентовать экскурсию, тур в горы или путешествие-отдых. Правда, презент следует делать сразу на двоих.

Беспроигрышный вариант, как дополнение к основному подарку — оригинальный букет цветов или вазон с цветами.

Идеи подарков подруге на 30 лет

Новый телефон, павербанк, наушники — тоже хороший вариант подарка.

Если ваша подруга активна и спортивна — хорошие варианты презентов спортивного направления: абонемент в фитнес-зал, на йогу, пилатес, аэробику или другие тренировки.

Если у подруги есть машина, есть возможность сделать ей подарок, связанный с автомобилем: автомобильную подушку с ее именем, массажную накидку на сиденье, кофеварку, которая заряжается от аккумулятора.

Если у вас доверчивые, близкие отношения, можно презентовать подарок-прикол — оригинальный, смешной, чтобы развеселить именинницу: шарж-автопортрет, бокал для вина со шкалой настроения или опьянения, веселая, интересная игра, чашка с креативной надписью, туалетная бумага Чтение на досуге”, футболка с “коронной фразой подруги”.

Подруга, которая любит готовить и проводить время на кухне, будет рада получить любые кухонные принадлежности или элитные продукты: набор для художественной резки овощей и фруктов, миксер, формочки для выпечки, блендер, электрочайник термос, набор различных сортов элитного кофе или чая, вкусный набор сладостей.

Если подруга любит делать укладки, прически — подари ей фен, утюг, выпрямитель.

Хорошим подарком будут незабываемые сюрпризы-впечатления: прогулка на катере, приключенческий квест, мастер-класс по верховой езде, посещение дельфинария, планетария, аквариумного зоопарка, отдых в аквапарке, уроки дайвинга, полет на параплане, планере.

Выбор подарков велик, все зависит от твоего желания угодить. А именинницам всегда нравится внимание, искренность поздравлений, процесс дарения и цветы — как же без цветов!

Если у твоей мамы скоро праздник, и ты не знаешь, как ее уважить — читай наш материал с идеями подарков для мамы на день рождения.

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