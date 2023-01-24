А тебе Купидон уже выстрелил в сердце? День Святого Валентина: дата, история и традиции

День Святого Валентина — это неофициальный праздник всех влюбленных. Уже традиционно его отмечают и в Украине.

В этот день в воздухе витает особая романтическая атмосфера и кажется, что все вокруг наполнено любовью. Влюбленные пытаются провести время вместе и отпраздновать этот день незабываемо.

Когда празднуют День Святого Валентина в 2023 году

День Святого Валентина, или День всех влюбленных — это праздник, который ежегодно отмечают 14 февраля. В 2023 году празднование придется на вторник.

Сейчас также смотрят

История Дня всех влюбленных

На самом деле существует несколько версий происхождения этого праздника.

Самая популярная легенда рассказывает, что День Святого Валентина берет начало еще в 3 в. во времена императора Римской империи — Клавдия II. Император готовился к завоеванию мира, однако ему не хватало воинов.

По его мнению, семейная жизнь отвлекала солдат от армии. Поэтому он издал указ, согласно которому солдатам запрещалось жениться во время прохождения военной службы.

Однако христианский священник Валентин, вопреки указу Клавдия II, продолжал тайно венчать всех желающих. Когда император узнал об этом, он разозлился и приказал посадить священника в тюрьму.

Там Валентин влюбился в дочь тюремщика. Девушка была слепая, но священник, имея определенные знания по медицине, смог вылечить слепоту любимой.

Более того, мужчина обратил в христианство всю семью девушки. Клавдий II, узнав об этом, приказал отсечь голову Валентину.

В ночь перед казнью священник написал дочери тюремщика любовное письмо в стихотворной форме и подписал: “Твой Валентин”. Валентина казнили 14 февраля 269 года.

Со временем такие письма начали называть валентинки.

Традиции на День Святого Валентина

Без сомнений, главным атрибутом этого праздника является валентинка. Это открытка, чаще всего в форме сердца, в которой рассказывают любимому человеку о своих чувствах. Основными цветами праздника считается красный и розовый.

Традиционно в День Святого Валентина влюбленные обмениваются романтическими подарками, проводят вместе время за романтическим ужином и устраивают сюрпризы друг другу.

Многие пары выбирают именно 14 февраля как идеальную дату для помолвки. Например, в прошлом году на День Святого Валентина, по данным Минюста, в Украине зарегистрировали 335 новых семей.

Ранее мы рассказывали, когда Пасха 2023.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!