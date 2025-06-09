Летнее солнцестояние 2025: дата, история и традиции

Летнее солнцестояние — это самый длинный день в году. В этот день создается впечатление, что Солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня.

Летнее солнцестояние 2025: когда именно состоится — читай в материале.

День летнего солнцестояния 2025: что это

История этого дня имеет много общего с языческими верованиями. Многие люди до сих пор верят, что этот день имеет особую атмосферу и сильное влияние на жизнь человека.

Солнцестояние летом происходит тогда, когда наша планета будто смотрит практически всем своим северным полушарием на светило.

В 2025 году летнее солнцестояние состоится 21 июня в 5:41 утра по киевскому времени.

Солнцестоянием называют астрономическое событие, которое знаменует начало астрономического лета.

Летнее солнцестояние в 2025 году: история

Этот праздник стал очень популярным во времена язычников. Обряды, которые делали в этот день, не игнорировали.

Считалось, что они определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год (например, будет ли человек счастливым, здоровым и удачливым).

После принятия христианства языческие традиции отошли на второй план, ведь церковь это не почитает. Но этот праздник до сих пор отмечают во многих странах по всему миру.

Что можно делать в День летнего солнцестояния

Вставать на рассвете. Считается, что именно в этот период энергетика находится на самом высоком уровне. Загадывать желания. Одевать яркие цвета. Веселится.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

ругаться;

кричать;

быть в стрессе.

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Традиции и приметы в день летнего солнцестояния

В этот день наши предки:

устраивали разнообразные гуляния;

прыгали через костер;

собирали целебные травы;

плели венки;

умывались росой.

Приметы на день летнего солнцестояния:

Обилие росы утром к хорошему урожаю. Если ночью в этот день много звезд на небе, то будет много грибов осенью. Если встречали рассвет в этот день, то весь год будет без болезней. Если положить монетку возле дверей, то год будет хорошим в материальном плане.

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