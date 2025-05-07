Love You, Mom: пять книжных историй, которые проникают прямо в сердце

Самыми главными героинями наших историй всегда являются мамы. Они рядом с нами, когда мы делаем первые шаги и когда достигаем самых высоких из вершин.

Их любовь и поддержка — самые сильные в этом мире. Неудивительно, что именно этой силе посвящено так много фильмов, художественных произведений и книг.

Специально ко Дню матери вместе с издательством Ранок мы подготовили подборку романов о мудрых, нежных и несокрушимых мамах. Это чувственные книги о женщинах, которые защищают, борются, прощают, поддерживают и любят больше всего. Истории об искреннем материнском сердце, которые никого не оставят равнодушным.

Романы о матерях — подборка

Кохана, Тоні Моррісон

Этот роман принес американской писательнице Тоні Моррісон первый большой успех и награду Пулитцеровской премии. Позже по книге сняли фильм с Опрой Уинфри в главной роли и поставили радиоспектакль в эфире BBC.

И хотя мнения критиков относительно исторической точности Возлюбленной расходятся, эта история, вдохновленная жизнью рабыни-матери Маргарет Гарнер и посвященная еще шестидесяти миллионам чернокожих невольников в США, никого не оставляет равнодушным.

Сюжет разворачивается вокруг Сет — бывшей невольницы и беглянки, а ныне свободной женщины в штате Огайо. Она пытается построить счастливую жизнь в новом доме с дочерью Денвер, но ужасы прошлого преследуют ее и не дают покоя.

Самым страшным воспоминанием для нее остается день, когда она потеряла своего безымянного ребенка, и память о ее сером надгробии с единственной надписью — Любимая.

Мемфіс, Тара М. Стрінгфеллоу

Детство Джоан, десятилетней девочки, и ее сестры Майи навсегда будет пронизано воспоминаниями о деспотичном отце. Спасая своих детей от жестокости, Мира вместе с девочками возвращается в старый семейный дом в Мемфисе.

Но именно здесь еще семь лет назад Джоан получила травму, которая до сих пор не отпускает девушку. Сестры пытаются обрести покой и справиться с призраками прошлого, одновременно открывая истории своей семьи — мамы, тети, бабушки: разных поколений несокрушимых женщин семьи Нортон.

Тара М. Стрінгфеллоу создала увлекательную семейную сагу, в центре которой стоят сильные женщины. Она ведет читателей по страницам истории, от Великого потопа в 1937-м и протестов за равноправие чернокожего населения в 1960-х до страшной трагедии 11 сентября 2001 года.

Это роман о жизненных вызовах, болезненных воспоминаниях, а еще любви родных, которая помогает их преодолеть.

Дівчинка, жінка, інакша, Бернардін Еварісто

В 2019 году за эту книгу Бернардін Еварісто стала лауреатом Букеровской премии. В целом роман принес ей более 30 наград и отличий в многочисленных рейтингах. Он также попал в список рекомендаций экс-президента Барака Обамы и был признан лучшим художественным произведением по версии British Book Award.

Книга объединяет двенадцать историй разных женщин и поднимает ряд важных тем: гендерное и расовое равенство, права меньшинств, экономическую независимость, а также вопросы материнства.

Судьбы бабушек, матерей и дочерей, людей с разным опытом и идентичностью, переплетаются между собой, создавая изысканный узор рассказов.

Каждая из героинь ищет свое место в мире, пытается понять, кто она есть, чего стоит и куда ей идти дальше. Это роман, который дарит голоса тем, кто долго оставался неуслышанным.

Пісня пророка, Пол Лінч

Однажды вечером в дверь дома Айлиш Стек, ученой и матери четверых детей, стучится полиция. Они пришли за ее мужем Ларри, которого новосозданная тайная институция подозревает в мятеже против власти. Ирландия, некогда миролюбивая и спокойная страна, скатывается к тирании.

По всем городам начинаются протесты, к которым присоединяется и старший сын Айлиш Марк. Назревает гражданская война — жизнь женщины, подобно судьбе многих других людей, больше никогда не будет такой, как раньше. Но несмотря на все, она должна защитить своих детей, даже если мир скатывается в пропасть.

В своем романе Пол Лінч соединил несколько жанров: триллер, политический роман и антиутопию, что должно предостеречь общество от ошибок, которые дорого стоят. В то же время это щемящая история о сильной женщине, которая готова на все ради своей семьи.

Люборацькі, Анатоль Свидницький

Семейная хроника Анатоля Свидницкого стала первым подобным жанром в истории украинской литературы. Правда, увидела она свет только после смерти автора, поэтому долгое время оставалась неизвестной многим читателям.

И только сейчас, когда внимание к украинской классике возрождается, мы снова открываем для себя лучшие произведения прошлого, среди которых и эта трагическая история одной семьи.

Роман рассказывает о семье сельского священника Люборацкого. В центре сюжета стоят разные герои — разные поколения одной семьи. Автор показывает, как образовательная система, общественное неравенство и горькое чувство неполноценности ломают судьбу целого рода.

Среди всех потерь и разочарований особенно выделяется фигура паниматки Люборацкой — несколько консервативной, но такой любящей матери, которая держит на себе хрупкий мир семьи.

Чтобы была возможность выразить теплые чувства своей родной и лучшей в мире маме, Вікна.tv подготовили для тебя специальную подборку — поздравления с Днем матери в картинках.

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