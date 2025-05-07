Love You, Mom: пʼять книжкових історій, які влучають прямо в серце

Найпершими героїнями наших історій завжди є мами. Вони поруч із нами, коли ми робимо перші кроки й коли досягаємо найвищих із вершин.

Їхня любов і підтримка — найсильніші в цьому світі. Тож не дивно, що саме цій силі присвячено так багато фільмів, мистецьких творів і книг.

З нагоди Дня матері разом з видавництвом Ранок ми підготували добірку романів про мудрих, ніжних і незламних мам. Це чуттєві книги про жінок, які захищають, борються, пробачають, підтримують і люблять понад усе. Історії про щире материнське серце, що нікого не залишать байдужим.

Романи про матерів — добірка

Кохана, Тоні Моррісон

Цей роман приніс американській письменниці Тоні Моррісон перший великий успіх та відзнаку Пулітцерівської премії. Пізніше за книгою зняли фільм з Опрою Вінфрі в головній ролі та поставили радіовиставу в ефірі BBC.

І хоча думки критиків щодо історичної точності Коханої розходяться, ця історія, натхнена життям рабині-матері Маргарет Гарнер і присвячена ще шістдесятьом мільйонам чорношкірих невільників у США, нікого не залишає байдужим.

Сюжет розгортається довкола Сет — колишньої невільниці та втікачки, а нині вільної жінки в штаті Огайо. Вона намагається побудувати щасливе життя в новому будинку з донькою Денвер, але жахіття минулого переслідують її та не дають спокою.

Найстрашнішим спогадом для неї залишається день, коли вона втратила свою безіменну дитину, та пам’ять про її сірий надгробок із єдиним написом — Кохана.

Мемфіс, Тара М. Стрінгфеллоу

Дитинство Джоан, десятирічної дівчинки, та її сестри Маї назавжди буде пронизане спогадами про деспотичного батька. Рятуючи своїх дітей від жорстокості, Міра разом із дівчатками повертається до старого родинного будинку в Мемфісі.

Але саме тут ще сім років тому Джоан зазнала травми, яка досі не відпускає дівчину. Сестри намагаються віднайти спокій і справитися з привидами минулого, водночас відкриваючи історії своєї сім’ї — мами, тітки, бабусі: різних поколінь незламних жінок родини Нортон.

Тара М. Стрінгфеллоу створила захопливу родинну сагу, в центрі якої стоять сильні жінки. Вона веде читачів сторінками історії, від Великого потопу в 1937-му та протестів за рівноправність чорношкірого населення у 1960-х до страшної трагедії 11 вересня 2001 року.

Це роман про життєві виклики, болючі спогади, а ще любов найрідніших, яка допомагає їх подолати.

Дівчинка, жінка, інакша, Бернардін Еварісто

У 2019 році за цю книжку Бернардін Еварісто стала лауреаткою Букерівської премії. Загалом роман приніс їй понад 30 нагород і відзнак у численних рейтингах. Він також потрапив до списку рекомендацій експрезидента Барака Обами та був визнаний найкращим художнім твором за версією British Book Award.

Книжка поєднує дванадцять історій різних жінок та порушує низку важливих тем: гендерну та расову рівність, права меншин, економічну незалежність, а також питання материнства.

Долі бабусь, матерів і дочок, людей з різним досвідом та ідентичністю, переплітаються між собою, творячи вишуканий візерунок розповідей.

Кожна з героїнь шукає своє місце у світі, намагається зрозуміти, хто вона є, чого варта й куди її іти далі. Це роман, що дарує голоси тим, хто довго залишався непочутим.

Пісня пророка, Пол Лінч

Одного вечора у двері будинку Айліш Стек, вченої та матері чотирьох дітей, стукає поліція. Вони прийшли за її чоловіком Ларрі, якого новостворена таємна інституція підозрює в заколоті проти влади. Ірландія, колись миролюбна та спокійна країна, скочується до тиранії.

По всіх містах починаються протести, до яких доєднується і старший син Айліш Марк. Назріває громадянська війна — життя жінки, подібно долі багатьох інших людей, більше ніколи не буде таким, як раніше. Та попри все, вона має захистити своїх дітей, навіть якщо світ скочується в прірву.

У своєму романі Пол Лінч поєднав кілька жанрів: трилер, політичний роман та антиутопію, що має застерегти суспільство від помилок, які дорого коштують. Водночас це щемлива історія про сильну жінку, яка готова на все заради своєї сім’ї.

Люборацькі, Анатоль Свидницький

Сімейна хроніка Анатоля Свидницького стала першим подібним жанром в історії української літератури. Щоправда, побачила вона світ лише після смерті автора, тож довгий час залишалася невідомою багатьом читачам.

І лише зараз, коли увага до української класики відроджується, ми знову відкриваємо для себе найкращі твори минулого, серед яких і ця трагічна історія однієї родини.

Роман розповідає про сім’ю сільського священника Люборацького. У центрі сюжету стоять різні герої — різні покоління однієї родини. Автор зображує, як освітня система, суспільна нерівність і гірке почуття меншовартості ламають долю цілого роду.

Серед усіх втрат і розчарувань особливо вирізняється постать паніматки Люборацької — дещо консервативної, але такої люблячої матері, що тримає на собі крихкий світ родини.

Щоб була змога виказати теплі почуття своїй найріднішій та найкращій у світі матусі, Вікна.tv підготували для тебе спеціальну добірку — привітання з Днем матері у картинках.

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