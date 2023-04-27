Это праздник не про отдых на природе! История возникновения Международного дня труда

1 мая в разных странах мира отмечают Международный день труда. Раньше в Украине это был государственный выходной, но при полномасштабном вторжении все дополнительные выходные отменяются.

Многие украинцы воспринимают этот праздник как возможность получить дополнительный выходной и отправиться на отдых на природу с друзьями. В основном так всегда и происходило. Но Международный день труда — не только дополнительный выходной, у него большая история. В определенной степени, этому дню мы обязаны восьмичасовым рабочим днем. Мы расскажем об истории возникновения и значении Международного дня труда.

История Международного дня труда

Международный день труда пришел к нам из далеких Соединенных Штатов Америки, а именно — из Чикаго. 1 мая 1886 года там прошла массовая забастовка рабочих. Они требовали от властей сокращения рабочего времени. Они хотели работать восемь часов вместо 15.

На протесты вышли сотни тысяч рабочих из многих промышленных центров США. Забастовка длилась несколько дней. А 4 мая появились первые жертвы. Неизвестный бросил бомбу в полицейских, были пострадавшие и погибшие с обеих сторон.

Но рабочие требовали не только сокращения рабочего дня, но и хотели получить повышение зарплат и создание рабочих организаций.

Протестующих в Чикаго поддержали рабочие из других городов США: Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Милвоки, Детройта и т.д.

Через несколько лет, в 1888 году, съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

А уже в следующем году в Париже на конгрессе II Интернационала после доклада американских делегатов о рабочем движении в США было принято решение об организации интернациональной демонстрации. Во всех странах и городах в определенный день массы работников могут выйти на улицы с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов.

Уже в 1890 году Международный день солидарности трудящихся (так назывался праздник на тот момент) впервые отметили во многих городах разных стран мира: Вена, Прага, Краков, Будапешт, Париж, Милан и даже Львов. В некоторых городах все прошло мирно, в некоторых — закончилось столкновениями.

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Искажение 1 мая в СССР

Советский Союз пытался все переделывать для своей пользы и искажал факты в пропаганде. В то время как весь мир боролся за права работников и лучшие условия их жизни, власти СССР 1 мая пропагандировали рабочие профессии, призывали работать больше и ответственнее в пользу страны.

В этот день по всему Союзу организовывались и проводились массовые демонстрации, среди атрибутов которых были транспаранты, красные флажки, воздушные шары, ветви яблони. Взрослые рассказывали детям, как хорошо работать для своей страны.

Часто на разных предприятиях могли отмечать лучших работников и давать им символические награды, чтобы поощрять других. Не обходилось и без коммунистической символики.

Международный день труда сейчас

Международный день труда отмечается в разных странах, но не всегда 1 мая. К примеру, в США это первый понедельник сентября. Преимущественно этот день могут использовать для проведения политических митингов и демонстраций.

Во многих странах мира создают все более комфортные условия для работников. Работодатели пытаются создать благоприятную атмосферу на рабочем месте и в коллективе, но иногда бывают случаи дискриминации. Ранее мы говорили, что работодателям грозят штрафы за дискриминацию.

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