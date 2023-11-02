Новогодние праздники 2023-2024: какие даты праздничных и выходных дней — полный перечень

Уже совсем скоро придет зима, до нее осталось меньше месяца, поэтому можно начинать подготовку к праздникам. Новогодние праздники 2023-2024 могут подарить нам немного надежды и стать поводом загадать желание, которого хочет весь народ. Читай в нашем материале список праздничных и выходных дней.
Если ты планируешь отпуск, путешествие или как провести время с семьей, лучше всего для этого подойдут новогодние праздники. Это время, когда собираются семьи и проживают ценные моменты вместе. Какие будут новогодние праздники 2023-2024?
Выходными в 2023-2024 году во время новогодних праздников будут такие дни: 30, 31 декабря, 6 и 7 января.
Дополнительные выходные на праздники могут предоставлять работодатели, но на срок действия военного положения праздничные дни не являются выходными и не переносятся на следующий день после праздничного или нерабочего.
Раньше мы рассказывали, что попросить на Новый год идеи — подарков.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.