Новогодние праздники 2023-2024: какие даты праздничных и выходных дней — полный перечень

Уже совсем скоро придет зима, до нее осталось меньше месяца, поэтому можно начинать подготовку к праздникам. Новогодние праздники 2023-2024 могут подарить нам немного надежды и стать поводом загадать желание, которого хочет весь народ. Читай в нашем материале список праздничных и выходных дней.

Новогодние праздники 2023-2024: список праздничных и выходных дней

Если ты планируешь отпуск, путешествие или как провести время с семьей, лучше всего для этого подойдут новогодние праздники. Это время, когда собираются семьи и проживают ценные моменты вместе. Какие будут новогодние праздники 2023-2024?

День Святого Николая — 6 декабря . День Святого Николая происходит из языческих времен. Ученые считают, что образ Николая является общим с древним богом Велесом. Он был покровителем животных и скота. Святого Николая почитают за помощь нуждающимся и милосердие к людям. В этот день принято дарить подарки детям, особенно стоит уделять внимание сиротам.

. День Святого Николая происходит из языческих времен. Ученые считают, что образ Николая является общим с древним богом Велесом. Он был покровителем животных и скота. Святого Николая почитают за помощь нуждающимся и милосердие к людям. В этот день принято дарить подарки детям, особенно стоит уделять внимание сиротам. Сочельник — 24 декабря . В этот день принято украшать дом вышитыми полотенцами и соломенными паучками. Весь день верующие не едят ничего, пока не взойдет первая звезда, извещающая о рождении Иисуса Христа. После этого к столу подают 12 блюд. Держи полный список обязательных блюд.

. В этот день принято украшать дом вышитыми полотенцами и соломенными паучками. Весь день верующие не едят ничего, пока не взойдет первая звезда, извещающая о рождении Иисуса Христа. После этого к столу подают 12 блюд. Держи полный список обязательных блюд. Рождество — 25 декабря . Празднование рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Самый большой христианский праздник. В этот день нужно посетить праздничную службу в церкви. После этого начинается Коляда.

. Празднование рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Самый большой христианский праздник. В этот день нужно посетить праздничную службу в церкви. После этого начинается Коляда. Щедрый вечер — 31 декабря. Вечер перед Новым годом, когда готовят праздничные блюда и просят Бога о самом желанном. В этот день водят “козу” и щедруют. Тем, кто щедрует, за пение и пожелания дают сладости и деньги.

Новый год — 31 декабря . Календарный праздник, который отмечают многие народы мира. В этот день празднуют начало нового календарного года. Готовят праздничный стол и устраивают гуляния.

. Календарный праздник, который отмечают многие народы мира. В этот день празднуют начало нового календарного года. Готовят праздничный стол и устраивают гуляния. Василия Великого — 1 января . На праздник Василия принято засевать дома. Зерно символизирует новую жизнь и изобилие. После засевальщиков зерно отдают птицам, чаще курицам, чтобы хорошо неслись. А деревьям, которые не дают урожай, постукивают по стволу топором.

. На праздник Василия принято засевать дома. Зерно символизирует новую жизнь и изобилие. После засевальщиков зерно отдают птицам, чаще курицам, чтобы хорошо неслись. А деревьям, которые не дают урожай, постукивают по стволу топором. Крещение — 6 января . Это праздник в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Один из самых больших христианских праздников. На Крещение верующие посещают утреннюю службу в церкви, а затем трижды погружаются в освященную прорубь. Ее вырубают в форме креста. Также набирают освященную воду.

. Это праздник в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Один из самых больших христианских праздников. На Крещение верующие посещают утреннюю службу в церкви, а затем трижды погружаются в освященную прорубь. Ее вырубают в форме креста. Также набирают освященную воду. Сретение — 2 февраля. Последний среди рождественско-новогодних праздников, который является одним из самых больших в христианстве. В церквях святят сретенскую воду и громничную свечу, которую зажигают во время непогоды.

Выходные на рождественско-новогодние праздники в Украине

Выходными в 2023-2024 году во время новогодних праздников будут такие дни: 30, 31 декабря, 6 и 7 января.

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