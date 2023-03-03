Поздравления маме с 8 марта: красивые слова в прозе и стихах

Для многих именно мама — самый дорогой и близкий человек в жизни. Если ты давно хотел(-а) одарить ее вниманием и заботой — можно сделать это 8 марта.

Как интересно поздравить маму с 8 марта 2023 — читай в материале.

Поздравления маме с 8 марта в прозе

Дорогая мама! Ты для меня — настоящий пример сильной и волевой женщины!

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Хоть я редко тебе об этом говорю, но каждый день своей жизни я люблю тебя и помню о твоей заботе, искренности и доброте!

В этот день хочу пожелать тебе побольше позитива, теплых моментов и незабываемых эмоций!

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С 8 марта! Желаю не только в этот день, но и в любой другой оставаться всегда в хорошем настроении, чувствовать тепло и поддержку родных и светиться от счастья! Хочу, чтобы ты была всегда любимой и счастливой!

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Мамочка, поздравляю с праздником! В этот теплый и весенний день хочу пожелать тебе побольше новостей, от которых ты бы улыбалась! Пусть в твоем сердце всегда будет радость, покой и свет!

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С 8 марта! Желаю, чтобы в твоей душе всегда была весна! Чтобы каждый новый день приносил радость, позитивные эмоции, гармонию и свет. Очень хочу, чтобы ты себя берегла, меньше тревожилась и всегда оставалась на позитиве!

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С праздником! Во-первых, помни, что я всегда тебя люблю, ценю и уважаю! А во-вторых, хочется пожелать тебе того, что приносит весна: цветения, нового жизненного этапа, сил. Береги себя и всегда знай, что я рядом!

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С праздником, родная! Хочу пожелать тебе света, мира, любви и радости в наше нелегкое время. Пусть тебя всегда окружает красивая природа, хорошие люди и невероятные приключения! Желаю сильного духа, расцвета сил, любви и позитива!

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Поздравления маме с 8 марта в стихах

Дорогая мамочка,

Мой любимый свет,

Я желаю в день этот

Много тебе лет!

Чтобы, как цветок тот,

Пахла и цвела,

Чтоб весной холодной

Свет свой пронесла!

***

Только сил и удачи тебе пожелаю,

Много цветов и улыбок, ведь знаю,

Что когда ты смеешься — сильнее всех нас,

Пусть долгим будет твой путь и твой час!

***

С 8 марта, дорогая!

Пусть круассаны приносят с чаем,

И каждый рассвет будет светлым и добрым,

Много улыбок и тропинок легких!

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