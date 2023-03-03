Привітання мамі з 8 березня: красиві слова у прозі та віршах

Для багатьох саме мама — найдорожча і найближча людина у житті. Якщо ти давно хотів(-ла) обдарувати її увагою та турботою — можна зробити це 8 березня.

Як цікаво привітати маму з 8 березня 2023 — читай у матеріалі.

Привітання мамі з 8 березня у прозі

Дорога мамо! Ти для мене — справжній приклад сильної та вольової жінки!

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Хоч я рідко тобі про це говорю, але кожного дня свого життя я люблю тебе і пам’ятаю про твою турботу, щирість і доброту!

У цей день хочу побажати тобі якомога більше позитиву, теплих моментів та незабутніх емоцій!

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З 8 березня! Бажаю не лише цього дня, а й у будь-який інший залишатися завжди у хорошому настрої, відчувати тепло та підтримку рідних та сяяти від щастя! Хочу, щоб ти була завжди коханою та щасливою!

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Мамо, вітаю зі святом! Цього теплого і весняного дня хочу побажати тобі більше новин, від яких ти б усміхалася! Нехай у твоєму серці завжди буде радість, спокій та світло!

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З 8 березня! Бажаю, щоб у твоїй душі завжди була весна! Щоб кожен новий день приносив радість, позитивні емоції, гармонію та світло. Дуже хочу, щоб ти себе берегла, менше тривожилася і завжди залишалася на позитиві!

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Зі святом! По-перше, пам’ятай, що я завжди тебе люблю, ціную та поважаю! А по-друге, хочеться побажати тобі того, що приносить весна: цвітіння, нового життєвого етапу, сил. Бережи себе і завжди знай, що я поряд!

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Зі святом, рідна! Хочу побажати тобі світла, миру, любові та радості у наш нелегкий час. Нехай тебе завжди оточує гарна природа, добрі люди та неймовірні пригоди! Бажаю сильного духу, розквіту сил, кохання та позитиву!

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Привітання мамі з 8 березня у віршах

Дорога матусю,

Моє улюблене світло,

Я низько тобі вклонюся

І побажаю багато літ тобі!

Щоб, як квітка та,

Пахла і цвіла,

Щоб багато радостей

У світ цей принесла!

***

Тільки сил і удачі тобі побажаю,

Багато квітів та посмішок, адже я знаю,

Що коли ти смієшся — найсильніша за нас,

Нехай буде довгим твій шлях і твій легкий час!

***

З 8 березня, люба, вітаю!

Багато добра і любові бажаю!

Нехай круасани приносять із чаєм,

А кожен світанок — добрий і надзвичайний!

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