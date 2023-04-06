Не я бью — верба бьет! Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в стихах и прозе

Вербное воскресенье — это праздник, который отмечают за неделю до Пасхи. В 2023 году он приходится для христиан западного обряда на 2 апреля и для восточного, на 9 апреля.

Не забудь поздравить с Вербным воскресеньем и своих близких и друзей. И по такому случаю мы подготовили для тебя поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и в прозе.

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

С Вербным Воскресеньем!

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Всем счастья и любви.

Пусть жизнь настанет новая,

Всех нас благослови!

Пусть вербы веточка хранит

Любимых, дорогих!

Здоровья им, всех благ земных,

Не знать чтоб дней плохих.

***

Поздравляю с Вербным Воскресением

И желаю мира и спокойствия,

Пусть согреет солнышко весеннее,

Ну а жизнь приносит удовольствие!

Сердце пусть наполнится надеждой,

Радостью и счастьем до краёв,

А ещё любовью чистой, нежной,

Вера в чудо пусть в душе живёт!

***

Вместе с Вербным воскресеньем

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Чтоб всегда царили в нем.

Береги любовь и радость,

Что сумеет праздник дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

***

Веточка вербы — символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее — греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

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Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для осуществления задуманного. Пусть верба охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы, спокойствие и смирение духа. Совершай добрые поступки и дела, оставайся честными и верными. Люби, оберегай, цени своих близких, будь жертвенной душой и имей чистые помыслы.

***

В светлый праздник Вербного воскресенья желаю, чтобы все невзгоды обходили ваш дом стороной. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, достатка, успехов и воплощения желаний. Пусть Божье благословение озарит твою жизненную дорогу и принесет много счастливых мирных дней.

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Вербное воскресенье — светлый праздник. Желаю помнить, что самое главное в жизни — мир, любовь, милосердие, добро и умение прощать. Пусть каждый день будет наполнен теплом и светом. Желаю семейного благополучия и гармонии во всем.

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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в твоем доме!

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