Не я бью — верба бьет! Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в стихах и прозе

Вербное воскресенье — это праздник, который отмечают за неделю до Пасхи. В 2023 году он приходится для христиан западного обряда на 2 апреля и для восточного, на 9 апреля.
Не забудь поздравить с Вербным воскресеньем и своих близких и друзей. И по такому случаю мы подготовили для тебя поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и в прозе.
С Вербным Воскресеньем!
Всем счастья и любви.
Пусть жизнь настанет новая,
Всех нас благослови!
Пусть вербы веточка хранит
Любимых, дорогих!
Здоровья им, всех благ земных,
Не знать чтоб дней плохих.
***
Поздравляю с Вербным Воскресением
И желаю мира и спокойствия,
Пусть согреет солнышко весеннее,
Ну а жизнь приносит удовольствие!
Сердце пусть наполнится надеждой,
Радостью и счастьем до краёв,
А ещё любовью чистой, нежной,
Вера в чудо пусть в душе живёт!
Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нем.
Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
Веточка вербы — символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее — греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!
С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для осуществления задуманного. Пусть верба охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы, спокойствие и смирение духа. Совершай добрые поступки и дела, оставайся честными и верными. Люби, оберегай, цени своих близких, будь жертвенной душой и имей чистые помыслы.
В светлый праздник Вербного воскресенья желаю, чтобы все невзгоды обходили ваш дом стороной. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, достатка, успехов и воплощения желаний. Пусть Божье благословение озарит твою жизненную дорогу и принесет много счастливых мирных дней.
Вербное воскресенье — светлый праздник. Желаю помнить, что самое главное в жизни — мир, любовь, милосердие, добро и умение прощать. Пусть каждый день будет наполнен теплом и светом. Желаю семейного благополучия и гармонии во всем.
***Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в твоем доме!
Ранее мы рассказывали когда празднуют Пасху 2023 по западному обряду и в чем отличия.
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