Вербное воскресенье 2023: дата, история и традиции празднования в Украине

Уже пригревает солнце и появляются вербные котики, которые напоминают нам о важном славянском празднике — Вербном воскресенье. Читай подробно в нашем материале, когда Вербное воскресенье 2023 в Украине, как его празднуют и о традициях в этот день.

Когда Вербное воскресенье 2023 в Украине

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 9 апреля для христиан западного обряда и на 16 апреля для восточного, соответственно, Вербное воскресенье в Украине будет 2 и 9 апреля.

Вербное воскресенье является шестым во время Великого поста. Последнюю Страстную неделю перед Пасхой начинает именно Вербное воскресенье. В большинстве языков мира название этого праздника звучит как Пальмовое воскресенье, ведь во время въезда Иисуса Христа в Иерусалим ему устилали дорогу именно пальмовыми ветвями.

Сейчас также смотрят

Однако в славянских странах пальмы не растут, поэтому символом праздника выбрали вербу. В некоторых регионах Украины этот праздник называют Цветным, Шутковым воскресеньем или Вербницей.

В этот день христиане отмечают вход Иисуса Христа в Иерусалим. По древним Евангелиям, люди встречали его как царя, и поэтому бросали Иисусу к ногам именно пальмовые ветви как символ независимости, жизни и победы.

Традиции и празднование Вербного воскресенья

В Вербное воскресенье принято освящать веточки вербы в церкви, а потом шутливо побивать ими друг друга и говорить: “Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко!”

Верующие ходят на службу в храм, ставят свечу за здоровье семьи, молятся. Освященные веточки нужно оставить в доме до следующего года.

Со времен Великой Руси хозяйки пекли печенье с почками вербы и варили целебные отвары. Согласно поверьям, вербовые веточки защищают от злого глаза и болезней.

В этот день есть много ограничений, ведь длится пост. Среди них:

Не употреблять пищу животного происхождения (исключение — немного рыбы).

Не готовить горячие блюда.

Нельзя крестить детей, жениться, венчаться.

Не желательно заниматься тяжелым трудом и домашней работой.

Этот день следует провести в молитвах и поститься.

Ранее мы рассказывали, когда День матери 2023 в Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!