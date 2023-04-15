Восхождение Благодатного огня 2023: где и когда смотреть трансляцию из храма Гроба Господня

Сегодня, 15 апреля, христиане восточного обряда со всего мира станут свидетелями службы в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Там должен взойти Благодатный огонь.

Читай, как пройдет церемония восхождения Благодатного огня в 2023 году и где ее можно посмотреть в Украине.

Восхождение Благодатного огня 2023

Основная церемония начнется в 12:30 по киевскому времени. Восхождение Благодатного огня можно будет посмотреть онлайн в YouTube и соцсетях.

А в 14:00 телеканал НТН будет транслировать это событие прямо из храма Гроба Господня. После того, как крестный ход греческого православного духовенства обойдет трижды вокруг главного алтаря храма Гроба Господня (Кувуклии), греческий патриарх должен там помолиться.

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Он закроет храм изнутри, а на дверь наложат восковую печать. Перед этим патриарха обыщут, чтобы у него не было спичек или зажигалки.

После восхождения Благодатного огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи, символизирующие количество лет наземной жизни Иисуса Христа. Затем Благодатный огонь развезут по всему миру, в том числе и в Украину.

Что значит Благодатный огонь

Библейские предания сообщают, что после казни Иисуса апостол Петр пришел в пещеру, где лежало безжизненное тело Христа. И вдруг он увидел яркий свет, озаривший гроб и означавший Воскресение Господа.

В память об этом ежегодно в храме Гроба Господня проводят торжественную службу и наблюдают за восхождением Благодатного огня.

Восхождение Благодатного огня — видео онлайн

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