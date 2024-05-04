Восхождение Благодатного огня 2024: где и когда произойдет таинство

4 мая христиане восточного обряда со всего мира станут свидетелями службы в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Там должен взойти Благодатный огонь.

Читай, как пройдет церемония восхождения Благодатного огня в 2024 году и где ее можно посмотреть в Украине.

Восхождение Благодатного огня 2024

Основная церемония начнется в 12:30 по киевскому времени. Восхождение Благодатного огня можно будет посмотреть онлайн в YouTube и соцсетях.

Патриарх закроет храм изнутри, а на дверь наложат восковую печать. Перед этим патриарха обыщут, чтобы у него не было спичек или зажигалки.

Сейчас также смотрят

После восхождения Благодатного огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи, символизирующие количество лет наземной жизни Иисуса Христа. Затем Благодатный огонь развезут по всему миру, в том числе и в Украину.

Что значит Благодатный огонь

Библейские предания сообщают, что после казни Иисуса апостол Петр пришел в пещеру, где лежало безжизненное тело Христа. И вдруг он увидел яркий свет, озаривший гроб и означавший Воскресение Господа.

В память об этом ежегодно в храме Гроба Господня проводят торжественную службу и наблюдают за восхождением Благодатного огня.

Раньше мы рассказывали, как сложить пасхальную корзину.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.