Популярная услуга! Украинцы могут заказать водительское удостоверение с доставкой за границу

Миллионы украинцев сейчас находятся за границей, но чтобы оформить водительское удостоверение, они должны были возвращаться в Украину. С недавних пор доступна удобная услуга — можно оформить водительское удостоверение с доставкой за границу. Читай подробнее, что об этом известно, и как воспользоваться.

Водительское удостоверение с доставкой за границу — удобная услуга от правительства

На Правительственном портале сообщили, что украинцы, нуждающиеся в восстановлении водительского удостоверения, могут оформить его даже с доставкой за границу. Раньше восстановить украинские водительские удостоверения в других странах было невозможно.

Водители могут заказать онлайн-обмен документа. Для этого нужно сделать несколько простых шагов.

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Этот сервис станет полезен тем, кто хочет обменять свое первое удостоверение, полученное на два года. А также понадобится людям, которые потеряли или повредили документ, или изменили персональные данные.

Чтобы заказать онлайн водительское удостоверение с доставкой, нужно:

авторизоваться в электронном кабинете водителя;

выбрать причину обмена водительского удостоверения;

выбрать опцию международной доставки и оплатить услугу.

Как только документ будет обработан в сервисном центре МВД, его отправят на указанное отделение почты. На доставку уйдет около 15 дней.

Ориентировочная стоимость услуги — 1475 грн. Это сумма за изготовление документа и доставку за границу.

В какие страны можно заказать международную доставку водительского удостоверения

19 января 2024 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что заказать международную доставку водительского удостоверения можно в 17 стран Европы. А именно в:

Польшу;

Германию;

Венгрию;

Молдову;

Словакию;

Румынию;

Испанию;

Литву;

Латвию;

Эстонию;

Чехию;

Болгарию;

Францию;

Нидерланды;

Турцию;

Австрию;

Италию.

За почти три месяца после введения сервиса, МВД получило почти три тысячи заявок на изготовление водительских документов. Больше заказов поступило из Польши. Список стран будет дополняться.

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