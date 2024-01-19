Популярна послуга! Українці можуть замовити водійське посвідчення з доставкою за кордон

Мільйони українців нині перебувають за кордоном, але для того, щоб оформити водійське посвідчення, вони мали повертатися в Україну. Але віднедавна доступна зручна послуга — можна оформити водійське посвідчення з доставкою за кордон. Читай детальніше, що про це відомо, та як скористатися.

Водійське посвідчення з доставкою за кордон — послуга від уряду

На Урядовому порталі повідомили, що українці, які потребують відновлення водійського посвідчення, можуть оформити його навіть із доставкою за кордон. Раніше відновити українські водійські посвідчення в інших країнах було неможливо.

Водії можуть замовити онлайн обмін документа. Для цього потрібно зробити кілька простих кроків.

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Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія.

Цей сервіс стане корисним для тих, хто хоче обміняти своє перше посвідчення, отримане на два роки. А також знадобиться людям, що загубили чи пошкодили документ, або ж змінили персональні дані.

Щоб замовити онлайн водійське посвідчення з доставкою, потрібно:

авторизуватися в електронному кабінеті водія;

вибрати причину обміну посвідчення водія;

вибрати опцію міжнародної доставки та оплатити послугу.

Щойно документ оброблять у сервісному центрі МВС, його відправлять на вказане відділення пошти. На доставку знадобиться близько 15 днів.

Орієнтовна вартість послуги — 1475 грн. Це сума за виготовлення документа та доставку за кордон.

В які країни можна замовити міжнародну доставку посвідчення водія

19 січня 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що замовити міжнародну доставку водійського посвідчення можна в 17 країн Європи. А саме в:

Польщу;

Німеччину;

Угорщину;

Молдову;

Словаччину;

Румунію;

Іспанію;

Литву;

Латвію;

Естонію;

Чехію;

Болгарію;

Францію;

Нідерланди;

Туреччину;

Австрію;

Італію.

За майже три місяці від запровадження сервісу, МВС отримало майже три тисячі заявок на виготовлення водійських документів. Найбільше замовлень надійшло з Польщі. Список країн буде доповнюватися.

Раніше ми розповідали, як додати водійське посвідчення в Дію.

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