Популярна послуга! Українці можуть замовити водійське посвідчення з доставкою за кордон

Мільйони українців нині перебувають за кордоном, але для того, щоб оформити водійське посвідчення, вони мали повертатися в Україну. Але віднедавна доступна зручна послуга — можна оформити водійське посвідчення з доставкою за кордон. Читай детальніше, що про це відомо, та як скористатися.
На Урядовому порталі повідомили, що українці, які потребують відновлення водійського посвідчення, можуть оформити його навіть із доставкою за кордон. Раніше відновити українські водійські посвідчення в інших країнах було неможливо.
Водії можуть замовити онлайн обмін документа. Для цього потрібно зробити кілька простих кроків.
Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія.
Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія.
Цей сервіс стане корисним для тих, хто хоче обміняти своє перше посвідчення, отримане на два роки. А також знадобиться людям, що загубили чи пошкодили документ, або ж змінили персональні дані.
Щоб замовити онлайн водійське посвідчення з доставкою, потрібно:
Щойно документ оброблять у сервісному центрі МВС, його відправлять на вказане відділення пошти. На доставку знадобиться близько 15 днів.
Орієнтовна вартість послуги — 1475 грн. Це сума за виготовлення документа та доставку за кордон.
19 січня 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що замовити міжнародну доставку водійського посвідчення можна в 17 країн Європи. А саме в:
За майже три місяці від запровадження сервісу, МВС отримало майже три тисячі заявок на виготовлення водійських документів. Найбільше замовлень надійшло з Польщі. Список країн буде доповнюватися.
Раніше ми розповідали, як додати водійське посвідчення в Дію.
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