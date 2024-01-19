Популярна послуга! Українці можуть замовити водійське посвідчення з доставкою за кордон

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Січня 2024, 13:50
Водійське посвідчення з доставкою за кордон — нова послуга від уряду
Фото: Pexels

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