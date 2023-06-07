Какое выбрать колечко? Oniks называет разновидности

Украшения – это важная деталь в образе. С их помощью вы можете продемонстрировать безупречный вкус, расставить детали. В шкатулке модницы найдется огромное количество разных колец.

Каждое из них имеет свое значение. Вам лишь нужно внимательно со всем ознакомиться. Так вы будете понимать, какое колечко вам необходимо, а Oniks в этом обязательно поможет.

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Какие бывают разновидности украшений?

Ювелирный ассортимент постоянно расширяется и пополняется новыми аксессуарами. Это же можно сказать и о коллекции колец.

Если говорить о разновидностях изделий, то можно выделить такие варианты:

Помолвочные. Их покупают, когда возлюбленной хотят сделать предложение. Классикой считаются аксессуары, где в оформлении присутствует один камень. Чаще всего, это бриллианты, но могут быть и другие вставки. Если девушке не совсем нравится классика, вы можете обратить внимание на более оригинальные. Например, с россыпью камней.

Обручальные. Также понятно, по какому поводу приобретают кольца. Чаще всего влюбленные хотят приобрести парные аксессуары. Если вы не можете найти одинаковые, которые вам нравятся, то можете выбирать разные.

Кольцо Вечность или Дорожка. Главная особенность заключается в том, что по всему ободку расположены мелкие камушки. Чаще всего для декора используют бриллианты. Если пожелаете, это могут быть и другие вставки. Такое украшение идеально подойдет в качестве подарка для годовщины свадьбы или юбилея.

Тринити . Весьма оригинальное золотое изделие. Здесь присутствует аж 3 шинки золота разного цвета: белое, желтое и красное. Шинки могут располагаться друг над другом или в хаотичном порядке.

Фаланговые. Уже из названия можно понять, как их носят: на второй или первой фаланге. Такие кольца могут быть довольно массивными или более аккуратными.

Религиозные. Тоже все понятно из названия изделия. Их приобретают только верующие люди. На ободке написана молитва. Она может быть снаружи или внутри. К тому же тут не должно быть лишних декоративных элементов.

Перстень. Эти аксессуары выделяются тем, что тут есть огромный центральный камень.

Печатка. Такое изделие имеет плоскую поверхность. В старину здесь изображали инициалы или фамильный герб. Сейчас же это просто красивое украшение.

Ювелирный ассортимент не ограничивается только этими аксессуарами. Их существует гораздо больше. Вам нужно немного свободного времени, чтобы со всем ознакомиться. С подсказками от Oniks вы сможете подобрать кольцо, которое будет чудесным дополнением любого образа на долгие годы.