Яку обрати каблучку? Oniks називає різновиди

Прикраси – важлива деталь в образі. З їхньою допомогою можна продемонструвати бездоганний смак, розставити деталі. У скриньці модниці знайдеться величезна кількість різних кілець.

Кожне з них має своє значення. Вам потрібно лише уважно з усім ознайомитися. Так ви розумітимете, яка каблучка вам потрібна, а Oniks у цьому обов’язково допоможе.

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Які бувають різновиди прикрас?

Ювелірний асортимент постійно розширюється та поповнюється новими аксесуарами. Це ж можна сказати й про колекцію кілець.

Якщо говорити про різновиди виробів, можна виділити такі варіанти:

Каблучки для заручин . Їх купують, коли коханій хочуть зробити пропозицію. Класикою вважаються аксесуари, де в оформленні наявний один камінь. Найчастіше, це діаманти, але можуть бути інші вставки. Якщо дівчині не зовсім подобається класика, ви можете звернути увагу на оригінальніші вироби. Наприклад, з розсипом каміння.

. Їх купують, коли коханій хочуть зробити пропозицію. Класикою вважаються аксесуари, де в оформленні наявний один камінь. Найчастіше, це діаманти, але можуть бути інші вставки. Якщо дівчині не зовсім подобається класика, ви можете звернути увагу на оригінальніші вироби. Наприклад, з розсипом каміння. Обручки . Також зрозуміло, з якої нагоди купують каблучки. Найчастіше закохані хочуть придбати парні аксесуари. Якщо ви не можете знайти однакові, які вам подобаються, можете обрати різні.

. Також зрозуміло, з якої нагоди купують каблучки. Найчастіше закохані хочуть придбати парні аксесуари. Якщо ви не можете знайти однакові, які вам подобаються, можете обрати різні. Кільце Вічність або Доріжка. Головна особливість полягає в тому, що по всьому обідку розташовані дрібні камінці. Найчастіше для декору використовують діаманти. Якщо забажаєте, це можуть бути інші вставки. Така прикраса стане ідеальним подарунком до річниці весілля чи ювілею.

Головна особливість полягає в тому, що по всьому обідку розташовані дрібні камінці. Найчастіше для декору використовують діаманти. Якщо забажаєте, це можуть бути інші вставки. Така прикраса стане ідеальним подарунком до річниці весілля чи ювілею. Трініті . Дуже оригінальний золотий виріб. Тут присутні аж 3 шинки золота різного кольору: білого, жовтого та червоного. Шинки можуть розташовуватись один над одним або в хаотичному порядку.

. Дуже оригінальний золотий виріб. Тут присутні аж 3 шинки золота різного кольору: білого, жовтого та червоного. Шинки можуть розташовуватись один над одним або в хаотичному порядку. Фалангові . Вже з назви можна зрозуміти, як їх носять: на другій чи першій фаланзі. Такі кільця можуть бути досить масивними або більш витонченими.

. Вже з назви можна зрозуміти, як їх носять: на другій чи першій фаланзі. Такі кільця можуть бути досить масивними або більш витонченими. Релігійні. Теж все зрозуміло з назви виробу. Їх купують лише віряни. На обідку написано молитву. Вона може бути зовні чи всередині. До того ж тут не повинно бути зайвих декоративних елементів.

Теж все зрозуміло з назви виробу. Їх купують лише віряни. На обідку написано молитву. Вона може бути зовні чи всередині. До того ж тут не повинно бути зайвих декоративних елементів. Перстень. Ці аксесуари виділяються тим, що тут є великий центральний камінь.

Ці аксесуари виділяються тим, що тут є великий центральний камінь. Печатка. Такий виріб має пласку поверхню. У давнину тут зображали ініціали або фамільний герб. Зараз це просто красива прикраса.

Ювелірний асортимент не обмежується лише цими аксесуарами. Їх набагато більше. Вам потрібно трохи вільного часу, щоб ознайомитися з усім. З підказками від Oniks ви зможете підібрати каблучку, яка буде чудовим доповненням будь-якого образу на довгі роки.