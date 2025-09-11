Не только корица и имбирь: какие ноты выбрать для осенних духов

Осень окутывает нас в свои объятия, а на смену летней одежде приходят кофты и плащи. А готова ли к осени твоя коллекция духов?

Легкий шлейф морской волны уступает место теплым ароматам. Пора выбрать парфюм, который будет соответствовать сезону.

Вікна-новини расскажут, какие духи лучше выбрать на осень и какие ноты обратить внимание.

Как выбрать духи на осень: самые главные ноты осенних ароматов

Осень — это свежие яблоки и груши, опавшие листья, корица и холодный ветер в дождливую погоду. Все эти мотивы можно собрать под колпаком и превратить в духи. Выбирай те ноты, которые будут раскрывать твое настроение.

Теплые и пряные

Корица, шафран, мускатный орех, кардамон, имбирь, кориандр — воплощение настоящей осени. Эти ноты словно переносят нас в уютную кровать с теплым одеялом, когда за окном бушует непогода.

Осенние цветы

Астры, гвоздики, бархатцы и хризантемы также станут хорошим вариантом для ноток в твоих духах. Представь первое сентября и школьную линейку, а в твоей руке душистый букет цветов для учительницы. Воспоминания о школе радуют не всех, но точно погружают в атмосферу осени.

Акценты на дерево

Это специфические ноты, которые нравится далеко не всем, но если ты любишь насыщенные и глубокие запахи, тогда смело выбирай нотки сандаля, кедра, пихты, сосны, фисташка или кипариса.

Сладкие ароматы с нотками алкоголя

Сладости с легким шлейфом лучше оставить на лето. Для осени же выбирай кофе, какао, шоколад, коньяк или ром. Они согревают нас теплом во время холодов, а духи на основе этих нот символически согреют душу своим ароматом.

Кожа и кашемир

Осенью хочется надеть свою самую теплую одежду, укутаться в кожу или мягкую шерсть. Кожаные и кашемировые ноты идеально вписываются в это желание.

Бергамот

Аромат, который в первую очередь ассоциируется с горячим черным чаем, вполне может стать нотой осенних духов. Бергамот — своеобразный символ домашнего уюта и ощущения безопасности.

Цитрусовые ноты

Оставь лайм и лимон и сконцентрируйся на апельсинах и грейпфрутах. Эти ароматы не только приятно пахнут, но и становятся мостиком к зиме и создают атмосферу ожидания чуда.

Мускус и ладан

Это классика насыщенных духов, которая порождает разные картинки: кто-то вспоминает службу в храме, кто-то ароматическое благоухание, а для кого-то это целый вихрь ассоциаций. Но это идеальный вариант для осени, привлекающий внимание своим благородным звучанием.

Часто в магазинах встречаются подделки духов. Читай, как отличить оригинал от фальшивки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!