Коронавирус в Украине и новое осложнение у переболевших Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1804 больных Covid-19, среди которых 97 — дети.

От последствий болезни умерли 114 украинцев. Еще 2537 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро понедельника, 3 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 676 342 человека, из них 3 479 725 выздоровели, еще 96 301 — летальные случаи.

Нарушение речи как следствие Covid-19

После тяжелого течения Covid-19 долгое время могут оставаться различные симптомы.

Одним из длительных последствий болезни может быть поражение речи (афазия), рассказывает основательница и председатель правления Украинского общества терапии языка и речи Оксана Лялька.

Обычно расстройства речи выявляют у пациентов, перенесших инсульт. Однако это не единственная причина их появления. Подобные расстройства могут возникать из-за любых поражений в чувствительных зонах мозга.

Известно, что ковид часто поражает наши легкие, а они нужны не только для дыхания, но и для подачи кислорода в разные органы, в том числе и мозг.

Если у человека поражены легкие, его мозг может недополучать кислород, что приводит к гипоксии. Недостаточное количество кислорода негативно влияет на способность мозга обрабатывать язык.

Как результат, люди ощущают негативные последствия коронавируса и испытывают трудности с называнием слов.

Когда возникают проблемы с речью?

Признаки проблем с речью появляются тогда, когда мы знаем назначение того или иного предмета, но не можем вспомнить его названия.

Но когда смотрим на какой-то предмет и не можем вспомнить его названия — это проблемы с памятью.

Обычно нарушение проходит самостоятельно, и как только улучшается подача кислорода в мозг, восстанавливается способность пользоваться словами.

Впрочем, иногда Covid-19 может привести к инсульту или менингоэнцефалиту и разрушить некоторые зоны мозга. И если это происходит в речевых зонах, то могут возникнуть проблемы с речью.

В этом случае все может стать гораздо серьезнее и для полноценного восстановления потребуется много времени и специально подобранная терапия.

Что делать, если возникли трудности с подбором слов?

Прежде всего, осознать, что это нарушение речи, а не памяти.

Когда ваше состояние стабилизируется, а мозг будет готов к когнитивной нагрузке (способности понимать, узнавать, изучать, осознавать и воспринимать информацию), можно делать упражнения, которые помогут восстановить функцию языка:

1. Выполнять разные лингвистические задачи на нахождение слов:

называть многие предметы вокруг;

находить как можно больше слов в определенной категории (например: еда, транспорт) и дополнительно их записывать;

находить как можно больше слов к определенной букве (например: к, с, о) и записывать их;

подбирать синонимы к разным словам.

2. Читать книги и вслух пересказывать содержание прочитанного

А чтобы не скучать при выполнении упражнения, можно делиться прочитанным с близкими людьми.

3. Сократить время на просмотр телевизора и пользование гаджетами

Больше общаться с родными и друзьями.

Как отмечает специалист, выполнение этих, на первый взгляд, простых задач при наличии патологии может оказаться не таким уж легким.

А также добавляет, что проблема нахождения слов — только одна из проблем языка, с которой может столкнуться человек. На самом деле их множество: нарушение понимания услышанного, чтения или письма.

Поэтому для корректного определения типа нарушения речи необходимо обращаться к квалифицированному специалисту, который поставит более точный диагноз.

Более подробно о восстановлении после ковида советуем почитать в материале Реабилитация после Covid-19: кому необходима, куда обращаться, что лечить — объясняют медики.