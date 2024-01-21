Неумолимая мода уже давно перестала быть чем-то демонстративным на подиуме, что никак не соединить с привычной жизнью в разных уголках мира. Теперь каждый и каждая может вдохновиться образами известных брендов и реализовать их в своем гардеробе.

Чаще всего зимой мы меньше думаем о трендах и моде: довольно сложно найти одежду, которая бы сочетала в себе реальный комфорт при низких температурах и выглядела современно, стильно.

Как бы там ни было, однако Vogue.UA подобрал несколько образов из современных коллекций на весну-лето 2024, которые можно носить уже сейчас. Мы тоже делимся ими с тобой.

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Комбинезоны

Сезон весна-лето не обойдется без комбинезонов модного цвета. Такие модели представили Saint Laurent, Miu Miu. Увидеть интересные модели в нейтральных цветах можно и у других брендов.

Если тебе нравится классический стиль, тогда выбирай черный комбинезон и акцентируй на талии широким поясом. Стиля также придадут массивные украшения золотого цвета.

Большие потертые куртки

Модные тренды сезона весна лето 2024 года также возвращают нас в прошлое.

Prada вернула моду на потёртые куртки оверсайз. Среди них не только кожаные, но и джинсовые варианты.

Мода весна-лето 2024: тренд на комбинезоны и потертости / 2 Фотографии

Фото: Prada, Miu Miu

Черно-белая классика

Без лишних слов: любимый тренд для многих. Два самых распространенных цвета в симбиозе создадут изысканный образ.

Модели коллекции весна-лето 2024 года сделали Givenchy: двубортный белый пиджак в сочетании с черной юбкой действительно является вневременным трендом.

Можешь совмещать длину мини снизу с оверсайзом сверху.

Тренч

Этот тренд на тренчи можно считать вневременным. Меняются цвета, несколько немного — фасон. Однако узнаваемые черты не покидают нас уже несколько лет подряд.

Мода весна-лето 2024: тренд на комбинезоны и потертости / 2 Фотографии

Фото: Tomorrowland_jp, Prada

Кожаные костюмы

Один из главных трендов в этом году — кожаные костюмы. Особо обрати внимание на зеленый цвет — отличную модель показали в коллекции весна-лето 2024 Ferragamo.

Для эффектности лучше выбирай костюм по размеру, чтобы брюки закрывали лодыжки, а жакет — подчеркивал талию. Обращай внимание на фурнитуру.

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