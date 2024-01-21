Невблаганна мода вже давно перестала бути чимось демонстративним на подіумі, що ніяк не поєднати зі звичним життям у різних куточках світу. Нині кожен та кожна може надихнутися образами відомих брендів та втілити їх у своєму гардеробі.

Найчастіше взимку ми менше думаємо про тренди та моду: доволі складно знайти одяг, який би поєднував у собі реальний комфорт за низьких температур і мав сучасний, стильний вигляд.

Хай там як, однак Vogue.UA дібрав кілька образів із сучасних колекцій на весну-літо 2024, які можна носити вже зараз. Ми також ділимося ними з тобою.

Зараз також дивляться

Мода весна-літо 2024: що носити

Комбінезони

Сезон весна-літо не обійдеться без комбінезонів модних кольорів. Такі моделі представили Saint Laurent, Miu Miu. Побачити цікаві моделі у нейтральних кольорах можна і в інших брендів.

Якщо ж тобі до вподоби класичний стиль, тоді обирай чорний комбінезон та акцентуй на талії широким поясом. Стилю також додадуть масивні прикраси золотого кольору.

Великі потерті куртки

Модні тренди сезону весна літо 2024 також повертають нас у минуле.

Prada повернула моду на потерті куртки оверсайз. Серед них не лише шкіряні, а джинсові варіанти.

Мода весна-літо 2024: тренд на комбінезони та потертості / 2 Фотографії

Фото: Prada, Miu Miu

Чорно-біла класика

Без зайвих слів: улюблений тренд для багатьох. Два найпоширеніші кольори у симбіозі створять вишуканий образ.

Моделі колекції весна-літо 2024 зробили Givenchy: двобортний білий піджак у поєднанні з чорною спідницею справді є позачасовим трендом.

Можеш поєднувати довжину міні знизу з оверсайзом зверху.

Тренч

Цей тренд на тренчі можна вважати позачасовим. Змінюються кольори, дещо трохи — фасон. Однак впізнавані риси не покидають нас уже кілька років підряд.

Мода весна-літо 2024: тренд на комбінезони та потертості / 2 Фотографії

Фото: Tomorrowland_jp, Prada

Шкіряні костюми

Один із головних трендів цьогоріч — шкіряні костюми. Особливо зверни увагу на зелений колір — чудову модель показали у колекції весна-літо 2024 Ferragamo.

Для ефектності краще обирай костюм по розміру, аби штани закривали щиколотки, а жакет — підкреслював талію. Звертай увагу на фурнітуру.

Виклики мода кидає й індустрії краси: яке фарбування волосся актуальне у 2024 році, розповідали тобі раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.