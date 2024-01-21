Мода весна-літо 2024: тренд на комбінезони та потертості

Невблаганна мода вже давно перестала бути чимось демонстративним на подіумі, що ніяк не поєднати зі звичним життям у різних куточках світу. Нині кожен та кожна може надихнутися образами відомих брендів та втілити їх у своєму гардеробі.
Найчастіше взимку ми менше думаємо про тренди та моду: доволі складно знайти одяг, який би поєднував у собі реальний комфорт за низьких температур і мав сучасний, стильний вигляд.
Хай там як, однак Vogue.UA дібрав кілька образів із сучасних колекцій на весну-літо 2024, які можна носити вже зараз. Ми також ділимося ними з тобою.
Сезон весна-літо не обійдеться без комбінезонів модних кольорів. Такі моделі представили Saint Laurent, Miu Miu. Побачити цікаві моделі у нейтральних кольорах можна і в інших брендів.
Якщо ж тобі до вподоби класичний стиль, тоді обирай чорний комбінезон та акцентуй на талії широким поясом. Стилю також додадуть масивні прикраси золотого кольору.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SAINT LAURENT (@ysl)
Допис, поширений SAINT LAURENT (@ysl)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Miu Miu (@miumiu)
Допис, поширений Miu Miu (@miumiu)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Universal Overall TH (@universaloverall_th)
Допис, поширений Universal Overall TH (@universaloverall_th)
Модні тренди сезону весна літо 2024 також повертають нас у минуле.
Prada повернула моду на потерті куртки оверсайз. Серед них не лише шкіряні, а джинсові варіанти.
Фото: Prada, Miu Miu
Без зайвих слів: улюблений тренд для багатьох. Два найпоширеніші кольори у симбіозі створять вишуканий образ.
Моделі колекції весна-літо 2024 зробили Givenchy: двобортний білий піджак у поєднанні з чорною спідницею справді є позачасовим трендом.
Можеш поєднувати довжину міні знизу з оверсайзом зверху.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TOMORROWLAND_JP (@tomorrowland_jp)
Допис, поширений TOMORROWLAND_JP (@tomorrowland_jp)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexander McQueen (@alexandermcqueen)
Допис, поширений Alexander McQueen (@alexandermcqueen)
Цей тренд на тренчі можна вважати позачасовим. Змінюються кольори, дещо трохи — фасон. Однак впізнавані риси не покидають нас уже кілька років підряд.
Фото: Tomorrowland_jp, Prada
Один із головних трендів цьогоріч — шкіряні костюми. Особливо зверни увагу на зелений колір — чудову модель показали у колекції весна-літо 2024 Ferragamo.
Для ефектності краще обирай костюм по розміру, аби штани закривали щиколотки, а жакет — підкреслював талію. Звертай увагу на фурнітуру.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FERRAGAMO (@ferragamo)
Допис, поширений FERRAGAMO (@ferragamo)
Виклики мода кидає й індустрії краси: яке фарбування волосся актуальне у 2024 році, розповідали тобі раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.