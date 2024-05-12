Природні відтінки, карамельні відблиски та стиль money piece. Модне фарбування волосся 2024

Інколи змінити колір волосся — бажання, яке неможливо перебороти. Здається, що з новим кольором настає нове життя. Або ж якщо фарбування — твоя потреба, у матеріалі розповідаємо про модне фарбування волосся 2024. Читай про головні тренди та техніки.

Модне фарбування волосся 2024: головні тренди

Змінити колір, відтінок чи довжину волосся — справа завжди цікава та приємна. Якщо хочеться бути в трендах, варто час від часу звертати увагу на модні тенденції. Цьогорічні модні кольори та техніки фарбування волосся спрямовані на натуральність.

Вдалими кольорами для фарбування у 2024 будуть: глянцевий чорний, мідно-рудий, мідно-червоний, шоколадний брюнет, світлий натуральний сірий, пастельний рожевий, барбі-блонд, золотистий блонд, поєднання природного кольору з кислотними.

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Крім цього зверни увагу на розтягування кольору. Якщо ти любиш природний колір коріння, але світлі кінчики, майстер(-иня) може зробити плавний перехід кольору. Це схоже на ефект вигорання пасм влітку.

У трендах залишається і приховане фарбування волосся. Це стильний та неординарний спосіб урізноманітнити зачіску. Приховане фарбування має стильний вигляд з будь-якою зачіскою.

Модні техніки фарбування волосся 2024

Популярними та вдалими техніками будуть:

карамельні відблиски — підходить для темних кольорів волосся, де профарбовують золоті, мідні, коричневі відблиски;

гра кольорів з ледь помітними контрастами (hair frosting) — ця техніка схожа на балаяж, проте пасма освітлюють від коренів до кінчиків, де вони контрастують з темним відтінком;

мелірування передніх пасм волосся (money piece hair).

А мелірування передніх пасм волосся чи money piece hair знову в моді. Воно полюбилося і дорослим, і підліткам, яким батьки не завжди дозволяють фарбувати волосся. Крім цього таке фарбування робить акцент на обличчя та підкреслює його риси.

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