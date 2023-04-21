Щоб нічого не псувало вигляд! Як вивести фарбу для волосся зі шкіри

Незалежно від того, фарбуєшся ти в салоні чи самостійно, фарби лишають неприємні сліди на шкірі. Якщо у професійному салоні тобі швиденько приберуть ці сліди професійними засобами, то що робити вдома, коли під рукою нічого немає?

На просторах мережі існує чимало підручних способів, які обіцяють вивести фарбу для волосся зі шкіри. Однак далеко не всі вони можуть претендувати на звання безпечних.

Ми розповімо, які способи допоможуть безпечно вивести фарбу, а які, хоч і впораються з пігментом, можуть нашкодити шкірі.

Як відмити фарбу для волосся зі шкіри: дієві та безпечні методи

Насамперед варто зазначити, що будь-яка фарба самостійно може вимитися зі шкіри за кілька днів. Однак, якщо ти хочеш позбутися пігменту негайно, тобі допоможе наша підбірка методів.

Мильний розчин

Цей метод підійде, якщо фарба ще не встигла увібратися в шкіру. Мильний розчин можна зробити з рідкого мила або шампуню.

Для цього в посудину набери води, додай кілька крапель мильного засобу та змочи отриманим розчином ватний диск. Нанеси його на шкіру, гарно потри й змий чистою проточною водою.

Засіб для зняття макіяжу

Якщо ж фарба свіжа, однак простому мильному розчину вона виявилася не по зубах, можеш використати свої доглядові засоби для зняття макіяжу.

Нанеси трохи засобу на шкіру, масажуй, допоки фарба не почне змиватися. Після цього лишиться лише протерти місце ватним диском.

Зубна паста

Для видалення залишків фарби для волосся на шкірі також можна скористатися зубною пастою, вона не шкодить шкірі, але дієво видаляє пігмент.

Існує два способи застосування пасти: нанеси її на проблемні місця та залиш до повного висихання або ж нанеси її на ватний диск та протирай шкіру до зникнення слідів барвника.

Який би спосіб ти не обрав(-ла), зубну пасту слід змити водою і нанести зволожувальний крем, щоб уникнути лущення шкіри та подразнення.

Рослинна олія

Не менш дивацький, але, на диво, дієвий спосіб — змивати барвник зі шкіри рослинною олією. Для цього візьми будь-яку косметичну або рослинну олію та рясно нанести її на місце забруднення за допомогою ватного диска.

Походи так 15 хвилин, за цей час пігмент зникне зі шкіри. Лишиться витерти жирний слід ватним диском, змоченим звичайною водою. Фарба може вивестися не до кінця, тож за потреби повтори процедуру.

Кефір

Щоб видалити застиглі плями, можна спробувати спосіб з кефіром. Змочи у напої ватний диск і приклади його на місце з плямою на 10 хвилин. Коли час спливе, змий усе чистою водою.

Якщо засіб не впорався з першого разу, процедуру можна ще раз повторити. Якщо вдома немає кефіру, візьми сметану, кисле молоко або будь-який інший молочний продукт.

Лимон

Цей спосіб не підійде тим, у кого алергія на цитрусові або суха й чутлива шкіра. Якщо ж протипоказань немає, оброби забруднену ділянку соком лимона або залиш на фарбі його часточку на 15 хвилин.

Після процедури змий залишки лимона водою і нанеси відновлювальний або регенераційний крем, щоб уникнути сухості та подразнення шкіри.

Сода

Ще один метод очищення фарби зі шкіри, з яким слід бути обережним — сода. Нею можна користуватися володаркам жирної шкіри, інші ж типи шкіри можуть бути надто чутливими та вразливими для цього методу.

З харчової соди необхідно зробити м’яку пасту, для цього змішай чайну ложку соди з невеликою кількістю води. Нанеси отриманий засіб на ватний диск і потри пляму від фарби.

Наприкінці процедури змий все проточною водою та нанеси крем для обличчя, щоб зволожити шкіру.

Методи видалення фарби зі шкіри, які можуть нашкодити

Також існує чимало народних методів, які можуть нашкодити шкірі: залишити хімічний опік чи пігменту пляму. Тож слід знати, що може нашкодити володарям чутливої шкіри.

Ацетон. Цей засіб може викликати опіки, тож замість нього можна використати рідину для зняття лаку. Та навіть цей засіб може серйозно нашкодити чутливій шкірі, спричинити печіння, почервоніння та свербіж. Спирт може викликати такі ж неприємні наслідки, як і ацетон — пересушити шкіру обличчя й спричинити роздратування або опік. Оцет — сильний засіб, здатний обпекти шкіру й викликати алергічну реакцію. Перекис водню можна, лише якщо у тебе 3% розчин, в іншому випадку є ризик пересушити шкіру або отримати подразнення.

Якщо ж ти тільки збираєшся оновити колір волосся, читай нашу інструкцію, як самостійно пофарбувати волосся.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.