Чтобы ничего не портило вид! Как вывести краску для волос из кожи

Независимо от того, красишься ты в салоне или самостоятельно, краска оставляет неприятные следы на коже.

Если в профессиональном салоне тебе быстро уберут эти следы профессиональными средствами, то что делать дома, когда под рукой ничего нет?

На просторах сети существует немало подручных способов, которые обещают вывести краску для волос из кожи. Однако далеко не все они могут претендовать на звание безопасных.

Мы поделились, какие способы помогут безопасно вывести краску, а какие, хоть и справятся с пигментом, могут навредить коже.

Как отмыть краску для волос с кожи: действенные и безопасные методы

Прежде всего стоит отметить, что любая краска может самостоятельно вымыться из кожи за несколько дней. Однако, если ты хочешь избавиться от пигмента немедленно, тебе поможет наша подборка методов.

Мыльный раствор

Этот способ подойдет, если краска еще не успела впитаться в кожу. Мыльный раствор можно сделать из жидкого мыла или шампуня.

Для этого в сосуд набери воды, добавь несколько капель мыльного средства и смочи полученным раствором ватный диск. Нанеси его на кожу, хорошо потри и смой чистой проточной водой.

Средство для снятия макияжа

Если краска свежая, однако мыльному раствору она оказалась не по зубам, можешь использовать свои средства для снятия макияжа.

Нанеси немного средства на кожу, массируй, пока краска не начнет смываться. После этого останется только протереть место ватным диском.

Зубная паста

Для удаления остатков краски для волос на коже можно воспользоваться зубной пастой. Она не вредит коже, но действенно удаляет пигмент.

Существует два способа применения пасты: нанеси ее на проблемные места и оставь до полного высыхания или нанеси ее на ватный диск и протирай кожу до исчезновения следов красителя.

Какой бы способ ты ни выбрал(-ла), зубную пасту следует смыть водой и нанести увлажняющий крем во избежание шелушения кожи и раздражения.

Растительное масло

Не менее странный, но, на удивление, действенный способ — смывать краситель с кожи растительным маслом. Для этого возьми любое косметическое или растительное масло и обильно нанеси его на место загрязнения с помощью ватного диска.

Походи так 15 минут, за это время пигмент исчезнет из кожи. Остается вытереть жирный след ватным диском, смоченным обычной водой. Краска может вывестись не до конца, поэтому при необходимости повтори процедуру.

Кефир

Чтобы удалить застывшие пятна, можно попробовать способ с кефиром. Смочи в напитке ватный диск и приложи его на место с пятном на 10 минут. По прошествии времени смой все чистой водой.

Если средство не справилось с первого раза, то процедуру можно повторить еще раз. Если дома нет кефира, возьми сметану, простоквашу или любой другой молочный продукт.

Лимон

Этот способ не подойдет тем, у кого аллергия на цитрусовые или сухая и чувствительная кожа. Если противопоказаний нет, обработай загрязненный участок соком лимона или оставь на краске его дольку на 15 минут.

После процедуры смой остатки лимона водой и нанеси восстановительный или регенерационный крем во избежание сухости и раздражения кожи.

Сода

Еще один метод очищения краски с кожи, с которым следует быть осторожным — сода. Ею можно пользоваться обладательницам жирной кожи, другие же типы могут быть слишком чувствительными и уязвимыми для этого метода.

Из пищевой соды необходимо сделать мягкую пасту. Для этого смешай чайную ложку соды с небольшим количеством воды. Нанеси полученное средство на ватный диск и потри пятно от краски.

В конце процедуры смой все проточной водой и нанеси крем для лица, чтобы увлажнить кожу.

Методы удаления краски из кожи, которые могут навредить

Существует немало народных методов, которые могут навредить коже: оставить химический ожог или пигментное пятно. Следует знать, что может навредить обладателям чувствительной кожи.

Ацетон. Это средство может вызвать ожоги. Вместо него можно использовать жидкость для снятия лака. Но даже оно может навредить чувствительной коже: вызвать жжение, покраснение и зуд. Спирт может вызвать такие же неприятные последствия, как и ацетон — пересушить кожу лица и вызвать раздражение или ожог. Уксус — сильное средство, способное обжечь кожу и вызвать аллергическую реакцию. Перекись водорода можно использовать только если у тебя 3% раствор, в противном случае есть риск пересушить кожу или получить раздражение.

Если ты только собираешься обновить цвет волос, читай нашу инструкцию, как самостоятельно покрасить волосы.

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