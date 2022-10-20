Палаццо, puddle или “выбирай удобное”: какие штаны будут в моде этой осенью

Мода — такая вещь, угнаться за которой нет сил. Но ведущие дизайнеры отмечают: лучше не бежать за модой, а быть ею. Последние сезоны отличились не только интересными образами разных стилей, но и своим удобством.

Нынешняя база трендов на осень-зиму — уже ранее популярные широкие штаны. Издание Vogue отмечает — в этом сезоне осень-зима стоит отдавать предпочтение мешковатым, свободным и расслабленным штанам, в которых будет комфортно провести целый день.

Это могут быть элегантные брюки-палаццо, дерзкие кожаные модели, шерстяные брюки с защипами у талии, варианты с низкой посадкой или мешковатые брюки-карго.

С чем носить широкие штаны этой осенью

Дизайнеры предлагают совмещать широкие брюки с трикотажными гольфами, лонгсливами или свитерами в косичку в стиле Ralph Lauren. Главное — не перенасыщать образ акцентами.

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Широкие брюки удачно спрячут лишние килограммы, если ты стремишься визуально сбалансировать свои бедра и ноги. К тому же в осеннюю погоду светлые широкие брюки придадут тебе легкости и изысканности.

Если хочешь подчеркнуть утонченность и фигуру — выбирай укороченные приталенные топы для сочетания с широкими брюками.

Лучше всего с широкими брюками носить пальто классических цветов, а в обуви отдавать предпочтение высоким кроссовкам или сапогам на каблуке. Широкие брюки также удачно сочетаются с жилетами темного цвета или с деловыми жакетами.

Подбирать пальто нужно внимательно: обращай внимание не только на цвет, но и на фасон и длину верхней одежды. Как правильно подобрать пальто для себя, можешь узнать из нашего материала.

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