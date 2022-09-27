Вечная классика. На что обращать внимание при покупке пальто, какие фасоны в тренде и с чем его носить в 2022 году

Осень — это период, когда хочешь выглядеть стильно и вместе с тем не замерзнуть. Пальто — идеальный элемент верхней одежды для этого времени. Однако выбрать красивое, комфортное и качественное пальто — задача не из легких.
Lifestyle-стилистка Елена Брынь рассказала, какие фасоны сейчас на пике популярности, с чем носить пальто этой осенью и как сэкономить и при этом выглядеть стильно.
Основа качественного пальто — ткань. В составе должны быть натуральные ткани, например шерсть, кашемир и т.д. Синтетику добавляют для прочности изделий, чтобы пальто долго прослужило и не лохматилось. Но его должно быть не более 30%, иначе пальто теряет свои основные свойства.
Подкладка — если она есть, следует проверить ее качество, чтобы она не разлезалась.
Швы — ровные и из прочной нити. Если ты видишь много нитей, которые выглядят, как хвостики, значит, на них сэкономили и не подобрали соответствующие по плотности швы.
В этом сезоне очень большой выбор актуальных фасонов, так что каждый может выбрать что-то по душе.
Оверсайз-пальто остаются актуальными и этой осенью.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Favorite????????♀️ (@favoriteby)
Допис, поширений Favorite????????♀️ (@favoriteby)
Приталенный, но в плечах объем остается. Это отсылка к 2000-м. Появившийся еще прошлой осенью тренд, но популярность набрал именно сейчас.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений the COAT by Katya Silchenko (@thecoat_official)
Допис, поширений the COAT by Katya Silchenko (@thecoat_official)
Маскулинные, или “с мужского плеча” — прямые двубортные или однобортные пальто, минималистичные, обязательно из плотной ткани.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RIHANNA LIKED 4x (@rihannasbedroom)
Допис, поширений RIHANNA LIKED 4x (@rihannasbedroom)
Вечная классика — пальто на запах. Длина мидакси (это что-то среднее между медиум и макси) в этом сезоне как никогда актуальна. Особенно популярны коричневые оттенки. Приятный бонус — можно экспериментировать с ремешками и постоянно освежать свой образ.
Пальто-пиджак отлично заменит жакеты в холодные осенние дни.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gamze Atlı (@gamzeatlli)
Допис, поширений Gamze Atlı (@gamzeatlli)
Если говорить о цветах, то в этом сезоне в тренде:
Если ты выбираешь длинное пальто, это уже 95% твоего образа, и дальше можно детализировать образ.
Если ты выбираешь длинное пальто, это уже 95% твоего образа, и дальше можно детализировать образ.
Хороший способ сэкономить — капсульный гардероб. Это набор вещей, которые идеально сочетаются по стилю, цвету и фактуре. Из немногих вещей ты можешь создать множество качественных лугов на любой случай.
Трать бюджет с умом и помни, что качественная вещь лучше двух некачественных.
Трать бюджет с умом и помни, что качественная вещь лучше двух некачественных.
Стоит обратить внимание на украинские бренды, которые делают крутые и недорогие вещи. Подготовься к скидкам заранее, составь список вещей и покупай, то что действительно нужно.
Не покупай дорогие базовые вещи, которые часто меняешь, такие как майка или футболка.
Пальто — универсальная вещь, которая должна быть у каждого в гардеробе. С ним можно носить практически что угодно. Ранее мы рассказывали о том, как составлять капсулы в этом году.
Не пропускай наши полезные материалы, подписывайся на Telegram-канал.