Здоровье и красота
Эксклюзив

Вечная классика. На что обращать внимание при покупке пальто, какие фасоны в тренде и с чем его носить в 2022 году

Диана Просяник, практикант сайта 27 сентября 2022, 16:00
Як обрати пальто
Фото: Pexels

Эксклюзивы
повторна евакуація
“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Історії українських родин, чиє життя зруйнували росіяни
Ирпень, Мариуполь, Херсонская область. Три региона Украины — три разрушенных судьбы украинских семей
Оксана Жолнович
Мы можем быть примером для Европы: Оксана Жолнович о неоценимых потерях Украины из-за войны и будущего общества
Костянтин Гудаускас: історія чоловіка, який евакуював з Бучі 200 осіб
На его глазах расстреливали семьи: история Константина Гудаускаса, который спас более 200 человек из оккупации
Смотреть больше

Больше новостей
водійське посвідчення
Как обменять водительское удостоверение в Польше: инструкция от МВД
як вибрати лікаря-кардіолога
Найти своего и успокоиться: как выбрать врача-кардиолога для себя и всей семьи
Чотири ідеї, де взяти кошти на розвиток бізнесу
От грантов до инвесторов: четыре идеи, где взять средства на развитие бизнеса
Як говорити з іноземцями про війну — поради психолога
“Не хочу оттолкнуть человека своей болью: как говорить с иностранцами о войне?”
Смотреть больше

Материалы по теме

Базовий чоловічий гардероб на осінь 2022
Что надеть — больше не проблема! Готовые мужские образы и базовый гардероб на осень 2022 года
З чим носити довгі спідниці восени
Осенний тренд. Как и с чем носить длинные юбки — сочетаем вместе
Манікюр на осінь: ідеї осіннього манікюру з фото
Идеи осеннего маникюра: цвета и дизайны на любой вкус с фото
Тренды осени 2022
Тренды осени-2022: Андре Тан посоветовал, как составлять капсулы в этом году

Видео
0:00:50
водійське посвідчення

Как обменять водительское удостоверение в Польше: инструкция от МВД
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 27 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність
Чего ждать от ядерного шантажа Путина — мнение эксперта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Рассказываем подробности обстрела и что это за оружие
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
0:06:38
Як підтримати людину після полону
Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Звонки, шок и слезы. Родные наших защитников откровенно о первых разговорах и состоянии героев после плена
Больше видео
як вибрати лікаря-кардіолога
Читать дальше
Найти своего и успокоиться: как выбрать врача-кардиолога для себя и всей семьи
Як вивести жовті плями на білому: дієві способи
Читать дальше
Вернуть презентабельный вид реально! Как вывести желтые пятна с белой одежды

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь