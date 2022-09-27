Вечная классика. На что обращать внимание при покупке пальто, какие фасоны в тренде и с чем его носить в 2022 году

Осень — это период, когда хочешь выглядеть стильно и вместе с тем не замерзнуть. Пальто — идеальный элемент верхней одежды для этого времени. Однако выбрать красивое, комфортное и качественное пальто — задача не из легких.

Lifestyle-стилистка Елена Брынь рассказала, какие фасоны сейчас на пике популярности, с чем носить пальто этой осенью и как сэкономить и при этом выглядеть стильно.

Как выбрать идеальное пальто на осень 2022



Основа качественного пальто — ткань. В составе должны быть натуральные ткани, например шерсть, кашемир и т.д. Синтетику добавляют для прочности изделий, чтобы пальто долго прослужило и не лохматилось. Но его должно быть не более 30%, иначе пальто теряет свои основные свойства.

Сейчас также смотрят

Подкладка — если она есть, следует проверить ее качество, чтобы она не разлезалась.



Швы — ровные и из прочной нити. Если ты видишь много нитей, которые выглядят, как хвостики, значит, на них сэкономили и не подобрали соответствующие по плотности швы.

Какие фасоны сейчас на пике популярности

В этом сезоне очень большой выбор актуальных фасонов, так что каждый может выбрать что-то по душе.

Оверсайз-пальто остаются актуальными и этой осенью.

Приталенный, но в плечах объем остается. Это отсылка к 2000-м. Появившийся еще прошлой осенью тренд, но популярность набрал именно сейчас.

Маскулинные, или “с мужского плеча” — прямые двубортные или однобортные пальто, минималистичные, обязательно из плотной ткани.

Вечная классика — пальто на запах. Длина мидакси (это что-то среднее между медиум и макси) в этом сезоне как никогда актуальна. Особенно популярны коричневые оттенки. Приятный бонус — можно экспериментировать с ремешками и постоянно освежать свой образ.

Пальто-пиджак отлично заменит жакеты в холодные осенние дни.

Если говорить о цветах, то в этом сезоне в тренде:

Коричневый — это новая/старая классика, возвращение к 2000-м.

Объемная клетка в различных цветовых сочетаниях.

Колорблоки расположены в хаотичном порядке.

Яркие цвета. Рекомендуем обратить внимание на желтый цвет, он заменяет популярные зеленый и розовый.

С чем совмещать пальто этой осенью

Если ты выбираешь длинное пальто, это уже 95% твоего образа, и дальше можно детализировать образ.

Перчатки.

Массивные украшения (кафе, серьги).

Очки.

Двойной ремень.

Обувь. Например, грубые ботинки в стиле Мартинс, платформа, Челси, вестерн-шик или ботильоны-носки. Главное — сохранять пропорциональность и сбалансированность.

Сумки.

Большие шарфы.

Make up. Удачный макияж всегда завершает образ.

Как сэкономить и выглядеть стильно

Не одевай вещь меньшего размера, это визуально очень дешевит твой образ. Лучше отдать предпочтение оверсайз рубашке и выделить талию поясом, чем одеть что-то слишком в обтяжку. Миксуй стили. К примеру, деловой с маскулинным, оверсайз с гламурным. Это всегда добавляет изюминки и выглядит очень стильно!

Хороший способ сэкономить — капсульный гардероб. Это набор вещей, которые идеально сочетаются по стилю, цвету и фактуре. Из немногих вещей ты можешь создать множество качественных лугов на любой случай.

Трать бюджет с умом и помни, что качественная вещь лучше двух некачественных.

Стоит обратить внимание на украинские бренды, которые делают крутые и недорогие вещи. Подготовься к скидкам заранее, составь список вещей и покупай, то что действительно нужно.

Не покупай дорогие базовые вещи, которые часто меняешь, такие как майка или футболка.

Пальто — универсальная вещь, которая должна быть у каждого в гардеробе. С ним можно носить практически что угодно. Ранее мы рассказывали о том, как составлять капсулы в этом году.

Не пропускай наши полезные материалы, подписывайся на Telegram-канал.