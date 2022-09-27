Вічна класика. На що звертати увагу, купуючи пальто, які фасони у тренді та з чим його носити у 2022 році

Осінь — це той час, коли хочеш мати стильний вигляд і водночас не замерзнути. Пальто — ідеальний елемент верхнього одягу для цієї пори. Проте обрати красиве, комфортне і якісне пальто — завдання не з легких.
Lifestyle-стилістка Олена Бринь розповіла, які фасони зараз на піку популярності, з чим носити пальто цієї осені та як зекономити й при цьому мати стильний вигляд.
Основа якісного пальта — тканина. У складі мають бути натуральні тканини, наприклад, шерсть, кашемір тощо. Синтетику додають для міцності виробів, щоб пальто довго прослужило і не кошлатилось. Але її має бути не більш як 30%, інакше пальто втрачає свої основні властивості.
Підкладка — якщо вона є, варто перевірити її якість, щоб не розлазилась.
Шви — рівні та з міцної нитки. Якщо ти бачиш багато ниток, що виглядають, як хвостики, це означає, що на них зекономили й не підібрали відповідні за щільністю шви.
Цього сезону дуже великий вибір актуальних фасонів, тож кожен може вибрати щось до душі.
Оверсайз-пальта залишаються актуальними й цієї осені
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Приталені, але у плечах обʼєм залишається. Це відсилання до 2000-х. Тренд що з’явився ще минулої осені, але популярності набрав саме зараз.
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Маскулінні, або ж “із чоловічого плеча” — прямі двобортні чи однобортні пальта, мінімалістичні, обов’язково зі щільної тканини.
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Вічна класика — пальта на запах. Довжина мідаксі (це щось середнє між міді та максі) в цьому сезоні як ніколи актуальна. Особливо популярні коричневі відтінки. Приємний бонус — можна експериментувати з ремінцями й постійно освіжати свій образ.
Пальто-піджак чудово замінить жакети у холодні осінні дні.
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Якщо говорити про кольори, то цього сезону в тренді:
Якщо ти обираєш довге пальто, це вже 95% твого образу і далі можна деталізувати образ.
Якщо ти обираєш довге пальто, це вже 95% твого образу і далі можна деталізувати образ.
Гарний спосіб зекономити — капсульний гардероб. Це набір речей, які ідеально поєднуються за стилем, кольором та фактурою. З небагатьох одиниць речей ти можеш зібрати безліч якісних луків на будь-який випадок.
Витрачай бюджет з розумом та пам’ятай, що якісна річ краща, ніж дві неякісні.
Витрачай бюджет з розумом та пам’ятай, що якісна річ краща, ніж дві неякісні.
Варто звернути увагу на українські бренди, які роблять круті та недорогі речі. Підготуйся до знижок заздалегідь, склади список речей та купуй, те що справді потрібно.
Не купуй дорогі базові речі, які ти часто змінюєш, такі як майка чи футболка.
Пальто — універсальна річ, що має бути у кожного в гардеробі. З ним можна носити фактично будь-що. Раніше ми розповідали про те, як складати цьогорічні капсули.
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