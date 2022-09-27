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Вічна класика. На що звертати увагу, купуючи пальто, які фасони у тренді та з чим його носити у 2022 році

Діана Просяник, практикантка сайту 27 Вересня 2022, 16:00
Як обрати пальто
Фото: Instagram, Pexels

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