Осінній тренд. Як і з чим носити довгі спідниці — поєднуємо разом

Тепле літо закінчилось і настала прохолодна осінь. Але це не привід відмовлятися від гарних спідниць. Тим паче вони — тренд сезону! В нашому матеріалі ти дізнаєшся, з чим носити довгі спідниці восени та як складати стильний образ.

З чим носити довгі спідниці восени — підбірка образів

Цією підбіркою поділилось НВ. А ми таки розповідаємо, з чим носити довгі спідниці.

Спідниця та светр oversize. Цей варіант підходить і на роботу, і на романтичну прогулянку містом. Чим сильніше відрізнятимуться фактури тканини — тим краще. Наприклад, вовняний светр та шовкова спідниця — дуже стильне поєднання. Зараз також дивляться

Спідниця з коротким джемпером. Теплий верх гармонійно поєднується з легким низом. До того ж, такий образ виглядає просто і зі смаком. Якщо ж спідниця з фактурної тканини — джинсова або вельветова, обирай легший джемпер.

Спідниця + піджак. Такий образ теж є доволі універсальним. В ньому можна сходити на роботу або ж побачення. Якщо настрій стриманий — обери піджак стандартного крою. А якщо грайливий — візьми асиметричну модель.

З кардиганом. Такий образ підійде усім, від наймолодших до найстарших. Під час створення луку, зважай на кольори та довжину кардигану. Найкраще, щоб одна з речей була однотонною.

Зі шкіряною курткою. Класичний та дуже привабливий образ. Певно, шкіра залишиться в моді ще багато сезонів. Шкіряні куртки однаково добре поєднуються із сукнями та довгими спідницями. Найкраще обирати їх прямого крою, щоб не виглядати занадто об’ємно.

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