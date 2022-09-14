Осінній тренд. Як і з чим носити довгі спідниці — поєднуємо разом

Тепле літо закінчилось і настала прохолодна осінь. Але це не привід відмовлятися від гарних спідниць. Тим паче вони — тренд сезону! В нашому матеріалі ти дізнаєшся, з чим носити довгі спідниці восени та як складати стильний образ.
Цією підбіркою поділилось НВ. А ми таки розповідаємо, з чим носити довгі спідниці.
Спідниця та светр oversize. Цей варіант підходить і на роботу, і на романтичну прогулянку містом. Чим сильніше відрізнятимуться фактури тканини — тим краще. Наприклад, вовняний светр та шовкова спідниця — дуже стильне поєднання.
Раніше ми розповідали про те, як правильно організувати свій гардероб.
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