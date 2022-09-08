Тренди осені-2022: Андре Тан порадив, як складати цьогорічні капсули

Гарний зовнішній вигляд — одне із головного для сучасної людини. Щоб виглядати витончено та стильно, краще не лише слідкувати за новинками модного дому, а й шукати поради дизайнерів, які завжди прогнозують довготривалі тренди.

Що буде модно цієї осені?

Цієї осені в тренді будуть косухи, бомбери та напівпрозорі тканини — так говорить український дизайнер Андре Тан.

Напівпрозорий одяг

Напівпрозорі тканини можуть вдало підкреслити твої переваги та внести нових барв в образ. Головне, як зазначає дизайнер — не переграти з такою тканою.

Осінь 2022 — це про топи, туніки, плаття, спідниці з напівпрозорих матеріалів.

Шкіряні косухи

Так би мовити — з поверненням! Ці куртки знову повертаються в моду у різних варіаціях форм, кольорів та довжин. Такий верхній одяг складає конкуренцію донедавна модним тренчам, а також бомберам.

Хіт сезону — косухи з широкими плечима, білого кольору чи й узагалі яскравих кольорів.

Пальто максі

Таке пальто точно стане в пригоді цього року — зима обіцяє бути холодною! Пальта також можна обирати будь-якого кольору: від сніжно-білого до яскравої фуксії — вона, до речі, зараз також в моді.

Тканину обирай на свій смак: підійде і кашемір, і шкіра. Особливо ця осінь запам’ятається всім хутряними луками, бо хутро також стане хітом сезону.

Корсети та бюстьє

Ці елементи гардеробу вже кілька сезонів не виходять з трендів. Єдине, що змінюється — тканина. Якщо раніше жінки віддавали перевагу сітчастим корсетам, зараз на заміну прийшли цупкі корсети та бюстьє зі щільних тканин та шкіри.

Такий верх можна легко поєднати як зі спідницею та штанами, так і з платтям, шкіряним тотал-луком.

Бомбери

Бомбери, ймовірно, стануть однією з улюблених речей модників та модниць цього року. Такий одяг є і зручним, і красивим.

Зараз бомбери шиють і відомі Prada — з різних кольорів, і Khaite — з чорної шкіри.

Колготки

Цього року Chanel своєю новою колекцією продиктувала правила гри на найближчу осінь: колготки в тон образу або контрастні образи.

Саме так: носи яскраві колготки кольору фуксії з короткими шортами чи обери лук в одному кольорі з платтями та пальтами!

Не забудь вдало підібрати взуття під свої образи! Про модні взуттєві новинки цієї осені ми писали раніше.

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