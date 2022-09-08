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Тренди осені-2022: Андре Тан порадив, як складати цьогорічні капсули

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 14:00
Тренди осені 2022
Фото: Instagram, Unsplash

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